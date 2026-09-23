Isack Hadjar renueva con Red Bull hasta 2027 y seguirá como compañero de Max Verstappen

El francés renovó con Red Bull hasta 2027 y seguirá como compañero de Max Verstappen, tras una temporada con resultados destacados en Fórmula 1

Confianza plena en el piloto de 21 años | Reuters

Red Bull confirmó la renovación de Isack Hadjar para la temporada 2027 de Fórmula 1, por lo que el piloto francés continuará como compañero de Max Verstappen. La escudería de Milton Keynes mantendrá su alineación para el próximo campeonato después del rendimiento mostrado por el joven corredor desde su llegada al equipo principal.

Allez, Isack 💙



We're pleased to announce that @Isack_Hadjar has extended his contract with the Team 🤝#F1 || #RedBullRacing pic.twitter.com/87K6lSDka3 — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) September 23, 2026

Hadjar llegó a Red Bull en 2026 después de competir con Racing Bulls durante su primera temporada en la categoría. Su adaptación al monoplaza y sus resultados durante el año convencieron a la estructura dirigida por Laurent Mekies para extender su contrato por una campaña más.

El anuncio se produjo antes de su regreso al Gran Premio de Azerbaiyán, donde el francés volverá a competir después de perderse tres carreras por una lesión en la muñeca. Durante su ausencia, Liam Lawson ocupó temporalmente su lugar en Red Bull Racing, mientras la escudería reorganizó sus pilotos entre sus dos equipos.

MÁS INFORMACIÓN: Red Bull recupera a Isack Hadjar previo al Gran Premio de Azerbaiyán

La temporada de Hadjar con Red Bull incluyó su primer podio con la escudería en el Gran Premio de Mónaco, además de una racha de resultados entre los primeros puestos que permitió al equipo valorar su evolución al lado de Verstappen. El piloto también había conseguido previamente un podio con Racing Bulls durante su campaña de debut.

Red Bull apuesta por la continuidad junto a Verstappen

La renovación de Hadjar completa la alineación de Red Bull para 2027. Max Verstappen cuenta con contrato hasta 2030, mientras que el piloto francés tendrá una nueva oportunidad para consolidarse dentro de una de las estructuras más importantes de la Fórmula 1.

Laurent Mekies, director del equipo, destacó el proceso de adaptación del francés y señaló que su integración dentro del equipo fue uno de los factores para tomar la decisión. El dirigente resaltó su trabajo con los ingenieros y su disposición para aprender desde su llegada a Milton Keynes. “Estamos muy ilusionados por continuar nuestro camino con Isack. Desde que se unió al equipo ha sido excelente dentro y fuera de la pista”, explicó Mekies sobre la continuidad del piloto francés, quien tendrá una segunda temporada completa con Red Bull.

Por su parte, Hadjar aseguró que está motivado por continuar junto a Red Bull y compartir garaje con Verstappen, a quien identificó como una referencia dentro de la categoría. El piloto de 21 años señaló que su objetivo será seguir aprendiendo y aportar al desarrollo del equipo.

Con esta renovación, Red Bull mantiene una apuesta por la juventud y la continuidad en una etapa marcada por los cambios reglamentarios de la Fórmula 1. Hadjar tendrá la oportunidad de seguir creciendo dentro de la escudería y buscar nuevos resultados junto al tetracampeón del mundo neerlandés.

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