Lamine Yamal no quita el dedo del renglón: “No sólo este año he estado a nivel de Balón de Oro

El futbolista español habló sobre su candidatura al Balón de Oro y destacó su impacto en el campo más allá de goles y asistencias

Lamine Yamal apunta al Balón de Oro. | Reuters

Lamine Yamal volvió a colocarse en el centro de la conversación por el Balón de Oro 2026. El futbolista del Barcelona y de la selección de España habló sobre su momento deportivo y aseguró que desde hace tiempo considera que compite al nivel necesario para aspirar al reconocimiento individual que entrega France Football.

A sus 19 años, el atacante español ha defendido su candidatura durante las últimas semanas. En distintas entrevistas ha explicado que, desde su perspectiva, el Balón de Oro no debe reducirse al número de goles o asistencias, sino también al impacto que un jugador genera dentro del campo y a su capacidad para marcar diferencias en los partidos.

“Siendo totalmente sincero, no es sólo este año cuando he estado a nivel de Balón de Oro, sino más tiempo. Todo el mundo sabe que soy diferencial”, expresó Yamal en entrevista con The Guardian. Su postura coincide con otras intervenciones recientes, en las que ha colocado su rendimiento entre los mejores del fútbol europeo y ha hablado de Kylian Mbappé como uno de los jugadores con los que comparte ese nivel.

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Y agregó: “En el fútbol no hay miedo. He visto a mi madre luchar para que yo pudiera jugar y a mi padre recoger chatarra por las calles para que yo pudiera comer. Eso es miedo. Ahora si necesito ayudar a mi familia, puedo hacerlo. Nunca diré ‘¿Tú quién eres? Que yo he ganado un Mundial’. Eso sólo lo hace la gente estúpida. Sé que el fútbol es el 0,000001% de la vida. No juego por dinero, juego por diversión. Cuando cojo el balón y noto que la gente se levanta en el estadio, te sientes más poderoso que nadie. Te sientes como Superman o Spiderman”.

Lamine Yamal mantiene su postura sobre el Balón de Oro

El jugador del Barcelona ya había señalado que, a su juicio, él y Mbappé se encuentran entre los futbolistas con mayor rendimiento del momento. Además, sostuvo que sus títulos durante la última temporada representan uno de sus argumentos para aspirar al premio.

Yamal también ha explicado que su forma de entender el fútbol influye en su valoración del Balón de Oro. “El Balón de Oro debería recaer en el jugador diferente, el que quieres ir a ver, el que tiene esa magia”, declaró en una entrevista con L’Équipe. En esa misma conversación mencionó a Lionel Messi y Ronaldinho como ejemplos de futbolistas que marcaron diferencias más allá de las estadísticas.

La idea volvió a aparecer durante una entrevista con TVE. El extremo señaló que considera que existen pocos futbolistas en Europa capaces de generar el mismo tipo de entretenimiento con su juego y explicó que ese factor también debería tener peso al momento de valorar a los candidatos.

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El Mundial y los títulos respaldan su candidatura

La candidatura de Yamal también se apoya en los resultados colectivos. El atacante conquistó el Mundial 2026 con España y sumó títulos con el Barcelona durante la última temporada. El propio jugador ha utilizado esos logros como parte de su argumento al explicar por qué considera que puede competir por el Balón de Oro.

El español también ha reconocido que su participación en la Copa del Mundo no alcanzó el nivel que esperaba de sí mismo. En una entrevista con Jorge Valdano admitió que podía haber tenido una mayor influencia individual durante el torneo, aunque destacó el trabajo que realizó para generar espacios y atraer defensores.

Yamal no se conforma con ganar un Balón de Oro

La ambición del futbolista no termina con la edición de 2026. En declaraciones recientes, aseguró que, si logra conquistar su primer Balón de Oro, buscará ganar varios más durante su carrera. “Si gano el Balón de Oro, quiero cinco más”, señaló al hablar sobre sus objetivos a largo plazo.

El ganador del Balón de Oro 2026 se conocerá en octubre. Mientras llega la ceremonia, Yamal mantiene su discurso sobre el premio y concentra su actividad deportiva con la selección española, que afronta compromisos de la UEFA Nations League antes de regresar a la actividad de clubes.