Lamine Yamal intensifica su campaña por el Balón de Oro con otra indirecta para Mbappé

Los principales favoritos para ganar el Balón de Oro mantienen una guerra de declaraciones previo a la ceremonia del próximo 26 de octubre

Lamine Yamal pide el Balón de Oro | Reuters

La carrera por el Balón de Oro 2026 tiene una particularidad distinta a la de otras ediciones: los principales candidatos han decidido sostener una guerra de declaraciones sobre sus merecimientos, como si se tratara de una campaña política. Bajo este panorama, Lamine Yamal ha redoblado su postura en una charla publicada este viernes 18 de septiembre, donde lanzó claras indirectas contra Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, dos de sus principales rivales.

Durante una charla con el programa Universo Valdano, el futbolista del Barcelona sostuvo que el premio que entrega la revista France Football, a través de una votación realizada por periodistas de cada uno de los países que ocupan los primeros 100 puestos del ranking FIFA, debería contemplar únicamente el criterio del mejor jugador, sin tomar en cuenta los goles ni los trofeos colectivos.

“Se está valorando de una forma diferente ese premio. Cuando estaban Messi y Cristiano todo el mundo sabía que eran los dos mejores del mundo, entonces el premio se repartía entre dos jugadores. El problema ahora es que la gente está valorando cosas que no son del Balón de Oro. Por ejemplo, como cuando dicen que tiene que ganarlo un jugador del PSG porque ha ganado la Champions. Cuando tú ganas la Champions, te dan el premio de la Champions al PSG, que ha sido el mejor equipo, y ese es el premio que tiene el PSG. Otra cosa diferente es que en el PSG esté el mejor jugador del mundo, entonces yo creo que ese premio se tiene que dar al mejor jugador del mundo y fin. No a un jugador que haya metido 80 goles, porque cuando tú metes 80 goles te dan el premio al ‘Pichichi’ de la temporada. Son cosas muy diferentes que la gente no está entendiendo. El mejor jugador del mundo es el que tú, como comentarista, estás viendo el partido y estás disfrutando de él, lo ves, es un jugador muy diferente a todos. Cuando se vuelva a centrar eso y el mejor jugador del mundo sea el mejor, no el que más goles mete o el que más títulos ha ganado, sea el mejor, ahí el premio volverá a tener el valor que tiene”, indicó Lamine Yamal.

El jugador de la selección de España compite con otros 30 futbolistas por el Balón de Oro, premio que será entregado el próximo lunes 26 de octubre en el London Palladium de Londres, Inglaterra. El reconocimiento contempla lo hecho entre el 1 de agosto de 2025 y el 31 de julio de 2026.

Lamine Yamal pide un cambio de criterios en la votación del Balón de Oro

El jurado internacional, que incluye a un representante de cada país que forme parte de las 100 mejores selecciones del Ranking Mundial Varonil de la FIFA, elegirá a sus 10 jugadores favoritos a través de un sistema de votación con 15 puntos para el primer lugar, 12 para el segundo, 10 para el tercero y ocho para el cuarto, mientras que del quinto al décimo puesto cada jugador recibirá un punto. France Football insiste en que la deliberación del Balón de Oro deberá incluir la actuación individual, los logros colectivos y el fair play; sin embargo, Lamine Yamal considera que un futbolista no necesariamente debe ser evaluado por sus anotaciones.

“Como yo me he criado en el fútbol era cuando veíamos los partidos enteros, del minuto cero al noventa. Yo no entraba en la aplicación a ver cuántos goles o asistencias llevaba cada jugador. Ahí era el momento en que todo el mundo disfrutaba del fútbol, veías a un mediapunta que a lo mejor no metía 20 goles pero que era una delicia como Ozil, por ejemplo, que a mí me gustaba mucho. Yo creo que la generación de ahora entra al partido viendo una aplicación y dice ‘Lamine ha metido dos goles o ha dado dos asistencias; ha hecho un partido muy bueno’. Y hay momentos, en muchos partidos me ha pasado a mí, que yo me he notado que he dado un espectáculo y a lo mejor no he metido gol, pero me voy muy contento a la cama porque sé que el fútbol no es el que mete el gol, es toda la jugada desde que sale del portero”, sentenció.

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