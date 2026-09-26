Exatlón México 2026: ¿Quién es el atleta eliminado y dónde ver el Domingo de Eliminación el 27 de septiembre?

La competencia en el reality deportivo más importante del país se mantiene pese a la baja de un participante más

¿Quién será la eliminado del Exatlon del 27 de septiembre? | @ExatlonMx

Exatlón México se prepara para vivir un nuevo episodio de eliminación después de una jornada marcada por el dominio del Equipo Rojo en la Serie por la Supervivencia. El conjunto escarlata se impuso en las dos pruebas y logró enviar a integrantes del Equipo Azul al proceso que definirá quién tendrá que abandonar la competencia.

La segunda batalla volvió a inclinarse del lado rojo después de que Heliud Pulido consiguió el punto definitivo frente a Gina Torres. Con ese resultado, los Rojos repitieron el marcador conseguido en el primer enfrentamiento y aseguraron que más atletas del conjunto rival quedaran comprometidas de cara al Duelo de Eliminación.

El siguiente capítulo será determinante para la conformación de ambos equipos, ya que una participante tendrá que despedirse de la décima temporada. Mientras tanto, las especulaciones y filtraciones en redes sociales han comenzado a señalar posibles desenlaces, aunque el resultado solo quedará definido una vez que concluya la prueba de eliminación.

¿Quién será el eliminado de Exatlón México 2026 este domingo 27 de septiembre?

Hasta el momento, Gina Torres es el nombre que más aparece entre las versiones sobre la posible eliminada de Exatlón México este domingo 27 de septiembre. La atleta del Equipo Azul tiene asegurada su participación en el Duelo de Eliminación después de finalizar en el último lugar de la Zona de Peligro femenina, por lo que deberá competir por mantenerse en la décima temporada.

Por esta razón, Gina Torres es por ahora la principal atleta señalada en los rumores previos al programa, pero su salida no está confirmada. El resultado oficial se conocerá durante el Domingo de Eliminación del 27 de septiembre, por lo que cualquier filtración previa debe tomarse únicamente como un spoiler y no como información anunciada por TV Azteca.

¿A qué hora empieza Exatlón México 2026 y dónde ver en vivo por TV y online?

El Domingo de Eliminación de Exatlón México se podrá seguir este 20 de septiembre a partir de las 18:00 horas, tiempo del centro de México, según la programación oficial de TV Azteca.

La emisión estará disponible por televisión abierta a través de Azteca UNO. Quienes prefieran verla por internet podrán acceder al sitio oficial de la televisora, así como a la señal en vivo de Exatlón México. El contenido también estará disponible mediante la aplicación de TV Azteca para dispositivos móviles.

Durante este episodio se conocerá al quinto eliminado de la décima temporada, resultado que volverá a modificar la conformación de los equipos Rojo y Azul conforme avanza la competencia.

¿Quiénes son los atletas que ya están condenados al duelo de eliminación?

El Equipo Rojo se impuso en las dos pruebas correspondientes a la Serie por la Supervivencia y logró colocar a dos integrantes del conjunto Azul en riesgo de eliminación para este domingo.

En la segunda batalla, Heliud Pulido consiguió el punto decisivo ante Gina Torres y selló una nueva victoria para los rojos, con el mismo marcador registrado en el primer enfrentamiento. De esta manera, dos mujeres del Equipo Azul quedaron destinadas al Duelo de Eliminación, instancia en la que también estará Gina Torres durante la jornada del domingo.

¿Quiénes son los atletas eliminados de Exatlón México 2026? Lista completa

Luego de la nueva eliminación de este domingo 27 de septiembre, estos son los participantes que han dejado la competencia:

Anaid Torres (Equipo Rojo): eliminada el 30 de agosto.

eliminada el 30 de agosto. Erick Segura (Equipo Azul): eliminado el 6 de septiembre.

eliminado el 6 de septiembre. María Salazar (Equipo Azul): eliminada el 13 de septiembre.

eliminada el 13 de septiembre. Irvin Villatoro (Equipo Azul): eliminado el 20 de septiembre

eliminado el 20 de septiembre 27 de septiembre: por definir

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