César Montes vive momentos de tensión: drones atacan el tren del Lokomotiv en Rusia

El defensa mexicano y sus compañeros regresaban a Moscú tras un partido de liga cuando un ataque con drones afectó el tren en el que viajaban

César Montes y Lokomotiv viven ataque con drones en Rusia. | Imago 7

El futbolista mexicano César Montes vivió momentos de tensión en Rusia después de que el tren en el que viajaba junto con el plantel del Lokomotiv de Moscú fuera alcanzado durante un ataque con drones. El incidente ocurrió durante la noche del domingo 25 y la madrugada del lunes 26 de octubre, en la región de Vorónezh, en el contexto del conflicto militar entre Rusia y Ucrania.

El defensa de la selección mexicana y sus compañeros regresaban a Moscú después de enfrentar al Rostov en la jornada 12 de la Liga Premier de Rusia. El conjunto capitalino había perdido 2-0 y utilizó el transporte ferroviario para emprender el viaje de regreso a sus instalaciones.

Los drones afectaron parte del tren que cubría la ruta entre Anapa y Moscú, aunque el vagón donde se encontraba el plantel del Lokomotiv no recibió impactos directos. Ninguno de los futbolistas ni integrantes del cuerpo técnico sufrió lesiones durante el incidente.

El ataque provocó daños en vagones de pasajeros y obligó a interrumpir el recorrido ferroviario. El personal médico del Lokomotiv auxilió a pasajeros de otras secciones del convoy, mientras que los jugadores abandonaron el tren y continuaron su traslado hacia Moscú en un autobús.

¿Qué pasó con César Montes y el Lokomotiv durante el ataque con drones?

El incidente ocurrió en la región rusa de Vorónezh, donde se registró una ofensiva con drones durante la madrugada del lunes 26 de octubre. Según los reportes, los sistemas de defensa aérea rusos interceptaron más de 70 aparatos no tripulados y los restos de algunos provocaron afectaciones en la infraestructura ferroviaria.

Las autoridades regionales reportaron víctimas entre la población civil. Se señala un balance preliminar de tres personas fallecidas y 39 lesionadas por los ataques registrados en la región. Estas cifras corresponden al conjunto de incidentes ocurridos en Vorónezh y no exclusivamente al tren donde viajaba el futbolista mexicano.

César Montes y sus compañeros permanecieron fuera de peligro, aunque tuvieron que modificar su itinerario por las afectaciones al servicio ferroviario. El equipo completó el trayecto por carretera hasta llegar a la capital rusa.

¿Cómo se encuentra César Montes tras el ataque en Rusia?

El Lokomotiv de Moscú confirmó que todos los integrantes de su plantel regresaron a sus instalaciones sin lesiones. A través de un comunicado oficial, la institución informó que los futbolistas retomaron sus actividades después de completar el traslado.

“Tras las informaciones difundidas por los medios, el FC Lokomotiv anuncia que el equipo ha regresado al completo a su centro de entrenamiento y ha comenzado la preparación para los partidos de la Copa y el Campeonato de Rusia”, indicó el club en un comunicado.

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De esta manera, el defensor mexicano se encuentra a salvo y permanece con su equipo en Moscú, donde continuará con los entrenamientos para los próximos compromisos de la temporada 2026-27. Hasta el momento, no se han reportado afectaciones físicas para Montes como consecuencia del incidente.

El episodio ocurrió en medio del conflicto entre Rusia y Ucrania, que ha provocado ataques contra instalaciones e infraestructura de transporte. El futbolista mexicano y sus compañeros pudieron regresar a su sede, aunque el recorrido quedó interrumpido por una situación ajena a la actividad deportiva.