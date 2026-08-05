Boletos para Cruz Azul vs Inter Miami: precios y dónde comprar entradas para la Campeones Cup 2026

Cruz Azul, tras ganar el Campeón de Campeones, jugará en el Nu Stadium ante el Inter Miami de Messi. Conoce qué hay que hacer para conseguir tickets para el partido

¿Cuándo juega Cruz Azul vs Inter Miami por la Campeones Cup? | CHANDAN KHANNA / AFP

Inter Miami se enfrentará al Cruz Azul en la octava edición de la Campeones Cup, el torneo que enfrenta al campeón de la Major League Soccer y al Campeón de Campeones de la Liga MX. Un duelo especial para Inter Miami, ya que en 2023 debutó Messi como jugador de las ‘garzas’ en un partido de la Leagues Cup ante la Máquina, y Leo les dio la victoria con un gol de tiro libre en la última jugada del partido.

Tres años después, estos dos equipos se enfrentan como monarcas de sus respectivas competencias, con Cruz Azul fungiendo como visitante, ya que la Campeones Cup 2026 se disputará en el nuevo estadio del Inter Miami, el Nu Stadium.

Cruz Azul consiguió su boleto tras coronarse en el Clausura 2026, ganando la ansiada décima estrella. Fue un camino inusual, ya que despidieron a Nicolás Larcamón previo a la jornada 17, pero con Joel Huiqui recuperaron el rumbo y eliminaron en cuartos al Atlas y a Chivas en semifinales para jugar la final ante Pumas, ganando el partido de vuelta 2-1 en Ciudad Universitaria tras el empate sin goles de la ida. Eso les permitió medirse al Toluca, el campeón del Apertura 2025, en el Campeón de Campeones, que los celestes ganaron 3-1 en Los Angeles.

Inter Miami ganó por primera vez la MLS en 2025. No fue la mejor temporada regular para el equipo del sur de la Florida, pero los entonces dirigidos por Mascherano encontraron su mejor versión en los Playoffs. Necesitaron tres partidos para ganar la serie de primera ronda ante Nashville, pero luego golearon 4-0 a FC Cincinnati y 5-1 al New York FC para meterse a la final ante Vancouver Whitecaps, al que vencieron 3-1 con autogol de Ocampo y tantos de De Paul y Allende.

Cruz Azul vs Inter Miami, Campeones Cup 2026: fecha, horario y precio de los boletos

La Campeones Cup 2026 está programada a disputarse el Día de la Independencia de México, el miércoles 16 de septiembre, en el Nu Stadium de Miami. El balón comenzará a rodar a las 19:30 horas, tiempo local (17:30 de la CDMX).

Ni Inter Miami ni Ticketmaster han aunciado los precios para los boletos, pero algunas plataformas de reventa como Stubhub ya cuentan con entradas, que suelen ser colocadas por abonados. Los precios en la reventa inician en los $2,029 pesos mexicanos en una de las cabeceras (Sección 234), con los más caros en la Sección 124, a pie de cancha, en $32,171.

Campeones Cup 2026: ¿Dónde comprar boletos para el partido Cruz Azul vs Inter Miami?

Los abonados de Inter Miami recibieron información sobre la venta de boletos para la Campeones Cup el 24 de julio. La venta individual se realizará el viernes 14 de agosto a las 11:00 a.m. de la CDMX a través de la plataforma de Ticketmaster.

Horas antes, habrá una preventa para abonados de Inter Miami, comenzando a las 08:00 a.m. de la CDMX (10:00 a.m. hora de Miami) del mismo viernes 14 de agosto.

Para recibir más información sobre los boletos para este Cruz Azul vs Inter Miami, hay que registrarse en este enlace.

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