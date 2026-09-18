Néstor Araujo palpita el Clásico Nacional y reconoce sabor amargo tras salir del América: “Tuve muy poca participación”

El defensor recordó su paso por Coapa, reconoció errores que marcaron su etapa y reveló su apoyo a las Águilas para el Clásico Nacional

El veterano inició una nueva etapa en Portugal | Imago7

Néstor Araujo vive una nueva etapa de su carrera después de cerrar un ciclo de cuatro años con el América y comenzar una aventura en el futbol portugués. El defensa mexicano, anunciado el pasado 15 de septiembre como refuerzo del GD Chaves, habló en Peloteando sobre su paso por Coapa, los momentos que condicionaron su continuidad y el vínculo que conserva con el conjunto azulcrema.

La conversación se produjo a unos días de una nueva edición del Clásico Nacional. América recibirá a Chivas este sábado 19 de septiembre en el Estadio Azteca, dentro de la Jornada 9 del Apertura 2026, encuentro que Araujo seguirá con una postura definida después de los cuatro años que pasó como futbolista de las Águilas.

Su salida del América

Araujo no escondió que su balance personal con la afición americanista quedó marcado por la pérdida de protagonismo que vivió durante la parte final de su etapa en el club. El central aseguró que aceptó el papel que le correspondió cuando otros defensores comenzaron a ganar terreno y sostuvo que mantuvo la misma disposición en los entrenamientos pese a contar con pocos minutos. “En lo personal es un poco amargo con la afición, con la gente, inclusive con algunos directivos que confiaron en mí, que me dieron el apoyo desde que llegué del Celta. Poca participación ya al final, eso lo hace un poco amargo, pero los que saben, inclusive los jugadores, los mismos directivos, todos los que estuvieron en el día a día ahí en América saben que di todo mi 100% desde donde me tocó”, explicó en entrevista con Peloteando.

El defensa recordó que la competencia interna redujo sus oportunidades y señaló que ese escenario fue hablado con el entonces entrenador André Jardine. “La realidad es que ya el último año y medio venían Ramón (Juárez), el ‘Shocker’ (Vásquez), empujando bien; teníamos a Isra (Reyes), a (Sebastián) Cáceres, que iban a selección. Era un tema medio complicado jugar y supe el rol. Lo hablé con André Jardine en su momento. Seguí trabajando, siempre intenté dar el 100% por si se necesitaba, porque en el fútbol no sabes”, agregó.

Los errores que marcaron su última etapa en Coapa

Su participación terminó por reducirse hasta prácticamente desaparecer durante el Clausura 2026. En los cuartos de final de vuelta contra Pumas, Araujo ingresó alrededor del minuto 90, en el que terminó siendo uno de sus últimos momentos como jugador azulcrema. El propio futbolista explicó que esa falta de actividad es una de las razones por las que su despedida no tuvo el cierre que esperaba. “Al final, lo único que jugué fueron cinco minutos contra Pumas en la Liguilla pasada y ya está. Ese es el sabor amargo que yo en lo personal tengo con la afición. Sé que hay muchas críticas y siempre he sido consciente de ellas, las acepto, y ese es un poco el sabor amargo, pero en lo personal también estoy muy tranquilo porque cada día que me levanté y fui a entrenar fue al 100%. Te lo puede decir cualquier persona que esté en el club y la directiva”, declaró.

Araujo también reconoció situaciones puntuales que afectaron su posición dentro del equipo. “Todo América se portó muy bien. Les tengo mucho cariño. Hubo algunos errores que cometí, sobre todo puntuales en Liguilla, que en ese club no se pueden permitir y está claro que, si los cometes, no vuelves a jugar. Eso fue lo que pasó. Fue mucho aprendizaje de mi estadía en América. Estoy agradecido con la afición que me apoyó y con la que no, siempre estaré en deuda con ellos”, añadió.

Cruz Azul, Santos y América, los clubes que marcaron a Néstor Araujo

La trayectoria de Araujo en la Liga MX comenzó con Cruz Azul antes de continuar en Santos Laguna, institución en la que consiguió regularidad antes de partir al Celta de Vigo. Tras cuatro temporadas en España, regresó al futbol mexicano en 2022 para incorporarse al América. En su etapa azulcrema formó parte de un plantel que conquistó seis títulos, incluidos tres campeonatos de Liga MX, antes de concluir su relación con el club en julio de 2026.

Al ser cuestionado sobre cuál de esas instituciones tuvo mayor peso en su trayectoria, el central evitó elegir una sola. “Creo que todos marcaron. Mira, Cruz Azul: llegué a los 14 años, me dieron de comer, me dieron todo. Me dio todo la gente. En Santos me afianzo, me va muy bien, vivo muy bien en la ciudad; la gente de Torreón, espectacular, todo. Viví muy bien. Y cuando llego al América y veo a la gente ahí trabajar, lo que dan, el 100%, te envuelves de todo lo que es el color amarillo y la verdad te da un cariño”, señaló.

Néstor Araujo se inclina por América para el Clásico Nacional

Ese vínculo con el conjunto de Coapa apareció también cuando llegó el momento de hablar del América contra Chivas de este sábado. El defensa considera que existe poco margen entre ambos equipos y, aunque evitó asegurar lo que ocurrirá en el partido, dejó claro de qué lado estarán sus preferencias.

Al preguntarle por un posible marcador de 2-1, Araujo respondió: “¿2-1? América. Ya veremos, pero está muy parejo y yo, porque le tengo mucho cariño al América, ojalá que esté del lado de los de amarillo”. De esta manera, el defensa que ahora inicia una etapa con el GD Chaves mantiene el vínculo con uno de los clubes que, junto a Cruz Azul y Santos Laguna, identifica como parte central de su recorrido en el futbol mexicano.

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