Luis García destaca la grandeza de Toluca: “Ellos llenan estadios, pero nosotros ganamos títulos”

El portero de los Diablos defendió la grandeza del conjunto escarlata y aseguró que luchará por un lugar en la Selección Mexicana

El guardameta escarlata sueña con un llamado al Tricolor | Imago 7

Luis García defendió el peso de Toluca dentro del fútbol mexicano y respondió a quienes cuestionan la grandeza del conjunto escarlata por el tamaño de su afición.

El portero de los Diablos puso los títulos por encima de las entradas en los estadios y dejó claro que el equipo mexiquense atraviesa un momento que lo coloca como uno de los principales referentes de la Liga MX.

“Toluca es un equipo grande, todos lo sabemos; ha sonado mucho que no es un equipo grande porque le van 1, 2, 3 o 4 aficionados, pero tenemos mucha afición. Nosotros estamos coronándonos campeones, mientras ellos están llenando los estadios, y así se van a quedar. Nosotros somos campeones y vamos a seguir luchando por conseguir títulos”.

García también aseguró que el presente del equipo, líder del Apertura 2026 y campeón de la Leagues Cup, lo convierte en el rival a vencer dentro del campeonato.

“Obviamente, somos el equipo más fuerte de la liga, y todo rival va a querer ganarnos; tenemos que luchar para que no suceda eso”.

Luis García mantiene como objetivo llegar a la Selección Mexicana

En el plano individual, García resaltó que uno de sus principales objetivos es ganarse un lugar en la Selección Mexicana. Rafael Márquez presentó su primera convocatoria como técnico del Tricolor, una lista de 30 futbolistas con la que comenzará su camino rumbo al Mundial de 2030.

Para la portería, el técnico apostó por Raúl Rangel, Óscar García y Alex Padilla, por lo que el guardameta del Toluca tendrá que seguir peleando por abrirse espacio en futuras convocatorias. La nueva etapa de México comenzará con una gira por Estados Unidos en la que enfrentará a Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile entre el 26 de septiembre y el 6 de octubre.

“Voy a seguir trabajando para conseguir la Selección, es un objetivo personal; yo lo voy a intentar hasta donde alcance, y tengo que seguir mejorando día a día”.

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