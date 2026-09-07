Barcelona vs Feyenoord en vivo, Champions League 2026: horario, alineaciones y dónde ver la jornada 1 de la fase de liga

El cuadro blaugrana quiere iniciar su participación en el torneo con el pie derecho y buscará quedarse con los primeros tres puntos

Barcelona recibe al Feyenoord en su debut en la Champions League. | Claro Sports

La Champions League está de vuelta. Barcelona comenzará su participación en el torneo con el partido ante Feyenoord en el Spotify Camp Nou. El encuentro corresponde a la jornada 1 de la fase de liga y se disputará este miércoles 9 de septiembre, dentro de la primera semana de actividad de la competencia organizada por la UEFA.

El equipo de Hansi Flick llega al compromiso después de vencer 5-0 al Valencia en Mestalla y con cuatro triunfos en sus primeros cuatro partidos de LaLiga. Feyenoord, por su parte, derrotó 3-1 al NEC y suma tres victorias y dos empates después de cinco fechas de la Eredivisie. Ambos clubes dejarán de lado su actividad local para iniciar su recorrido de ocho partidos dentro de la fase de liga.

Horario y dónde ver en vivo Barcelona vs Feyenoord la jornada 1 de la Champions League 2026

El Barcelona vs Feyenoord se jugará el miércoles 9 de septiembre en el Spotify Camp Nou. El silbatazo inicial está programado para las 18:45 horas de Barcelona, que corresponden a las 10:45 horas del centro de México. Para México, el partido podrá seguirse a través de FOX One, mientras que en Claro Sports te llevaremos nuestro tradicional minuto a minuto y toda la cobertura. Te llevaremos estadísticas, análisis, comentarios y las acciones más importantes al momento para que no te pierdas ningún detalle de este esperado encuentro de la Champions League.

México: 10:45 horas. | FOX One

Centroamérica: 10:45 horas. | Disney+

Estados Unidos: 12:45 horas ET, 09:45 horas PT. | Paramount+ y TUDN USA

Colombia: 11:45 horas. | ESPN y Disney+

Argentina: 13:45 horas. | ESPN y Disney+

Alineaciones probables del Barcelona vs Feyenoord para el partido de Champions League 2026

Hansi Flick echará mano de los mejores jugadores que tenga disponibles para buscar su primer triunfo en la Champions League 2026-2027.

Barcelona: Joan García, Jules Koundé, Pau Cubarsí, Andreas Christensen, Xavi Espart, Marc Bernal, Pedri, Lamine Yamal, Dani Olmo, Anthony Gordon y Raphinha.

Feyenoord: Tjark Ernst, Givairo Read, Tsuyoshi Watanabe, Jerry St. Juste, Mika Mármol, Charles Vanhoutte, Gjivai Zechiël, Oussama Targhalline, Luciano Valente, Nacho Ferri y Gaoussou Diarra.

Pronósticos y momios: ¿Quién es el favorito del Barcelona vs Feyenoord y cuánto paga?

Los momios de Caliente.mx colocan al Barcelona como favorito para ganar este partido. El triunfo azulgrana paga -910, mientras que el empate da +810 y la victoria de Feyenoord alcanza +2100.

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