Rating Colombia del 20 de abril de 2026, según CNC: ‘A otro nivel’ inicia la semana liderando

La semana arrancó mostrando dominio sólido del concurso musical, aunque también hubo movimientos en los puestos altos.

Capítulo de ‘A otro nivel’. – @CaracolTV.

Las últimas semanas han mostrado tendencias claras sobre las preferencias del público con los productos de la televisión colombiana. El inicio de una nueva semana mostró que, aunque hubo movimientos dentro de los lugares de preferencia, ‘A otro nivel’, sigue liderando con solidez el escalafón del rating. Así se observó en el más reciente estudio del Centro Nacional de Consultoría (CNC).

Rating en Colombia del 20 de abril de 2026, según CNC

A otro nivel – Caracol TV | 9,66% Noticias Caracol PRM – Caracol TV | 8,81% La casa de los famosos – RCN | 5,93% Noticias Caracol MD – Caracol TV | 5,77% La rosa de Guadalupe, parte 2 – RCN | 5,48% Las de siempre – RCN | 5,34% Noticias RCN PRM – RCN | 5,07% La reina del flow – Caracol TV | 4,81% La rosa de Guadalupe, parte 1 – RCN | 3,95% Tormenta de pasiones – Caracol TV | 3,93%

Programación de fútbol para este martes, 21 de abril del 2026

12:00 p.m. | Mallorca vs Valencia | LaLiga.

2:30 p.m. | Girona vs Betis | LaLiga.

2:30 p.m. | Real Madrid vs Alavés | LaLiga.

7:30 p.m. | Paysandu vs Vasco da Gama | Copa de Brasil.

¿Cómo se mide el rating en Colombia y a cuánto equivale cada punto?

La medición del Centro Nacional de Consultoría (CNC) es la más acertada, pues cuenta con la posibilidad de hacer seguimiento a millones de decodificadores distribuidos en todo el territorio nacional. La dinámica opera definir el porcentaje de puntuación funciona bajo un modelo de preferencia, en el que un usuario que cambia de programa le da más valor al producto que sintonizó que al que estaba viendo anteriormente.

Normalmente, el define el escalafón a través de porcentajes. Se recopilan datos de millones de decodificadores en territorio colombiano. Si usted cambia de canal, le da más puntaje al último espacio visto que al anterior.

Rating en Colombia de los últimos días

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