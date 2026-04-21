Simeone exige reacción inmediata tras perder la final de Copa: “Víctimas no somos de nada”

Simeone asume la derrota en Copa, destaca el crecimiento del equipo y enfoca al Atlético en LaLiga y la semifinal de Champions ante Arsenal

Los colchoneros buscan retomar el camino tras la derrota en Sevilla | Reuters

Diego Pablo Simeone habló sobre la derrota del Atlético de Madrid en la final de la Copa del Rey disputada en Sevilla, de cara al duelo de este miércoles ante el Elche en LaLiga. El técnico asumió el impacto inmediato de la derrota en penales ante la Real Sociedad, pero reorientó el discurso hacia la necesidad de competir en el torneo liguero, donde ocupan la cuarta posición, y preparar la semifinal de la UEFA Champions League ante el Arsenal.

Tras un partido que se definió desde los once pasos y que dejó señales de desgaste físico y emocional en el plantel, el entrenador argentino insistió en la gestión del golpe como parte del proceso competitivo. El Atlético regresa a la actividad liguera con compromisos inmediatos antes de afrontar la serie europea, en la que Simeone disputará su cuarta semifinal continental, con antecedentes que incluyen finales en 2014 y 2016.

Sobre la forma de asimilar la derrota, el técnico subrayó la importancia de aceptar el resultado y extraer aprendizajes sin alterar el rumbo del equipo. “Lo primero, aceptando. Siempre hay otro equipo que quiere ganar y que hace las cosas bien para llevarse la final. Tuvieron méritos para ganarla y la vida es aceptar las situaciones que se van dando, teniendo aprendizaje en el camino y sin salirnos de la búsqueda que tenemos”.

En el plano físico, el cuerpo técnico evalúa la evolución de jugadores clave que terminaron con molestias tras la final. La disponibilidad de piezas ofensivas será determinante en la carga de partidos previa a la Champions. “Veremos cómo se recuperan Sorloth y Lookman de estas pequeñas lesiones que han tenido. Esperemos que lo hagan de la mejor manera para el sábado; es posible, eso dicen los médicos. Hancko está evolucionando muy bien. Con Giménez aún no contamos, creo”.

Con la agenda inmediata marcada por compromisos en LaLiga, Simeone enfatizó la necesidad de resetear el enfoque competitivo y priorizar el siguiente partido como base para llegar en condiciones a Europa. “Tenemos que volver a empezar, como siempre sucede cuando termina una competición. Toca centrarnos en el próximo partido, poner la energía en hacer las cosas bien, competir en Elche, luego el sábado y, cuando se acerque la Champions, llegar de la mejor manera. Pero para hacerlo ahí, tenemos que estar bien mañana”.

El antecedente reciente en competiciones europeas sirve como punto de comparación para medir la evolución del equipo en este tramo de la temporada. Simeone marcó diferencias entre ambos contextos. “Estamos mejor que el año pasado. Entonces, caímos en octavos de Champions y en semifinales de Copa; este año caímos desgraciadamente en la final de Copa y estamos en semifinales. No es lo mismo. El equipo está bien. Sabe que es un lugar privilegiado estar entre los cuatro mejores de Europa y acepta que nos tocó perder porque el rival hizo méritos para ganar la Copa. Hay que seguir nuestro camino. ¿Cuál es? El Elche”.

En la portería y el mediocampo, el técnico mantiene abierta la competencia interna de cara al siguiente compromiso liguero, con decisiones aún por definir en la alineación. “No tengo decidido quién va a empezar. Obviamente tengo una idea. Oblak está mejor y Barrios está empezando a crecer. Ojalá en estos partidos nos puedan ayudar”.

Uno de los focos tras la final fue el fallo de penalti de Julián Álvarez, situación sobre la que Simeone evitó cargar responsabilidad individual y respaldó el rendimiento del delantero. “La verdad es que Julián jugó un partidazo“.

Finalmente, el técnico abordó el papel de la afición en el siguiente gran reto del equipo, especialmente en el Metropolitano ante el Arsenal, y rechazó cualquier narrativa victimista tras la derrota.

“Les hemos dado la sensación y el convencimiento de poder llegar a ese lugar, de creer en lo que hacemos y de estar donde estamos. El equipo ha demostrado poder estar ahí. Luego te puede tocar o no, pero es parte del proceso en el que estamos. Lo de la gente fue increíble en Sevilla: desde el inicio, la llegada el día anterior y la despedida tras la derrota. Muchas veces buscan que uno diga un mensaje para que se sientan víctimas y no, no somos víctimas de nada. Víctimas no somos de nada. Hay que mirar hacia adelante, recorrer nuestro camino y buscar lo que queremos de una sola manera: trabajando”.

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