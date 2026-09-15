Pico y placa en Bogotá para este 16 de septiembre de 2026: horarios, restricciones y vehículos exentos

En Claro Sports le recordamos los números de placa que están bajo la norma de tránsito para el día intermedio de la semana.

Postal de Bogotá | Raúl Arboleda, AFP.

La ciudad de Bogotá se encuentra en estos momentos con varias obras en desarrollo, pero eso no es impedimento para que las personas saquen su carro para hacer sus diligencias. Eso sí, debe tener presente el tema del pico y placa, pues es una norma que continúa vigente y que debe cumplir.

Vehículos con pico y placa en Bogotá para este miércoles, 16 de septiembre de 2026

Para este día, que es el ‘ombligo’ de la semana, no podrán circular por las calles los carros cuyas placas terminen en números 1, 2, 3, 4 y 5. Es crucial que cumpla con la ley para así evitar cualquier tipo de inconveniente con las autoridades de tránsito. Por otra parte, los autos con matrículas en 6, 7, 8, 9 y 0 sí pueden salir con normalidad.

Horario del pico y placa en Bogotá

La hora no presenta ninguna variación hasta la fecha. En efecto, empieza a regir entre las 6:00 a.m. y 9:00 p.m. Salvo excepciones, en caso de que le toque el pico y placa, es menester que usted busque medios alternos para desplazarse en la ciudad.

Excepciones al pico y placa en Bogotá

Motocicletas, así como vehículos de motor eléctrico, no entran en la obligación. De lo contrario, podrá transitar siempre y cuando cumpla con un premiso especial debido a varias excepciones: transporte de personas en condición de discapacidad, labores de atención médica, prensa o destinación de servicios médicos. Otro método es el pico y placa solidario.

Multas y sanciones por incumplir el pico y placa

Si pasa por alto la medida, el asunto puede costarle un montón. El comparendo es de 15 salarios mínimos legales vigentes ($875.452 pesos colombianos). Súmele otras consecuencias, como la inmovilización del vehículo y el pago de otros valores por la grúa y parqueo en patios.

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