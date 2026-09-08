Porto vuelve a la Champions con Santiago Gimenez ante un Manchester City que trae buenos recuerdos al mexicano
José Mourinho inicia el camino en el certamen con el Real Madrid y ante un viejo conocido como el Inter
La espera terminó. Después de que el Mundial 2026 acaparó la atención durante varias semanas, el fútbol de clubes vuelve al escenario internacional con el inicio de la Champions League 2026-27, una edición que tendrá nuevamente a los mejores equipos de Europa frente a frente.
Uno de los regresos más esperados será el del Porto. Los Dragones volverán a disputar la máxima competición de clubes del continente después de dos temporadas de ausencia, con Santiago Gimenez como una de sus principales apuestas ofensivas. El delantero mexicano llegó al conjunto portugués con el objetivo de recuperar protagonismo y convertirse en una pieza importante en las noches europeas.
El cuadro de azul y blanco atravesó un periodo complicado en las últimas campañas, situación que lo alejó de las grandes vitrinas internacionales. Sin embargo, el equipo comenzó una nueva etapa con refuerzos importantes y encontró en el atacante de la Selección Mexicana una opción para fortalecer su ofensiva.
MÁS INFORMACIÓN: Champions League 2026, jornada 1 en vivo: horarios y dónde ver los partidos de la fase de liga
Santiago Gimenez llega a la Champions League con ocho goles en la competición, cifra que lo coloca como el tercer mexicano con más anotaciones en la historia del torneo, solo por detrás de Hugo Sánchez, con 17, y Javier Hernández, con 14.
Porto vs Manchester City: Los Citizens, un rival con gratos recuerdos para Santi Giménez
El regreso del Porto a la Champions League tendrá una prueba de alto nivel. Los Dragones enfrentarán al Manchester City de Enzo Maresca, uno de los equipos con mayor poderío en Europa y que cuenta entre sus filas con Erling Haaland, uno de los delanteros más determinantes del mundo.
Aunque el panorama luce complicado para el conjunto portugués, Santi Gimenez tiene un recuerdo especial ante el equipo inglés. El atacante mexicano ya sabe lo que es marcarle a los Citizens en una noche que quedó registrada como una de las grandes remontadas del Feyenoord en el torneo.
Durante la temporada 2023-24, cuando defendía los colores del conjunto neerlandés, el Chaquito participó en el empate 3-3 ante el City en el Etihad Stadium. El delantero ingresó de cambio al minuto 74 y apenas siete minutos después apareció en el marcador.
MÁS INFORMACIÓN: Porto vs Manchester City en vivo: horario y dónde ver la jornada 1 de la Champions League 2026
El mexicano aprovechó un balón dentro del área para empujar la pelota con el pecho y poner el segundo tanto del Feyenoord. Después llegó el empate definitivo al minuto 88 para concretar una remontada que sorprendió al equipo dirigido en aquel momento por Pep Guardiola.
¡GOOOOOOOOOL DE SANTI GIMÉNEZ! 🥵— TNT Sports México (@tntsportsmex) November 26, 2024
El mexicano regresó con anotación. 🇲🇽
🎙️ @DanielBarba_
🏴 @ManCity 3-2 @Feyenoord 🇳🇱
📲 @StreamMaxLA: https://t.co/UzkSho23NE
📺 @CinemaxLA#BenditaChampions pic.twitter.com/7N9aUDQS0g
Ahora, Gimenez buscará repetir una actuación similar, aunque en una nueva etapa de su carrera. El ariete llega al Porto después de superar una lesión en el tobillo y de trabajar por separado durante su última etapa con el Milan, por lo que continúa adaptándose a sus nuevos compañeros.
La expectativa está puesta en que pueda sumar minutos ante el Manchester City y tener su estreno con los Dragones en la Champions League. Una nueva oportunidad para que el mexicano vuelva a aparecer en una de las noches más importantes del fútbol europeo.
José Mourinho se reencuentra con el Inter, un viejo amor del portugués
Otro de los grandes atractivos de la primera jornada será el regreso de José Mourinho a la Champions League con el Real Madrid. El entrenador portugués tendrá como rival al Inter de Milan, uno de los equipos que marcó su trayectoria profesional.
MÁS INFORMACIÓN: ¿Un aspersor para Mourinho? El curioso regalo que recibió el técnico previo al Real Madrid vs Inter
La historia de Mourinho no puede contarse sin recordar su paso por el conjunto italiano. Después de cuatro temporadas con el Chelsea, el técnico llegó al Nerazzurri y construyó una etapa llena de títulos, con dos campeonatos de Serie A y dos Coppa Italia.
Sin embargo, el momento más importante llegó en 2010, cuando levantó La Orejona después de vencer 2-0 al Bayern Munich en la final disputada en el Santiago Bernabéu. El mismo estadio que ahora será escenario de su reencuentro con el equipo donde alcanzó la gloria europea.
Después de 13 años de su salida del Real Madrid, Mourinho volverá al banquillo del conjunto blanco con la misión de conquistar un título que se le negó durante su primera etapa en España: la Champions League.
El portugués ya sabe lo que significa levantar el trofeo de campeón. Además del título conseguido con el Inter, también ganó la competición en 2004 con el Porto. Posteriormente conquistó la Europa League con Manchester United y la Conference League con Roma, convirtiéndose en el primer entrenador en ganar los tres torneos europeos de clubes.
Los partidos de la jornada 1 de la fase liga de la Champions League
La primera jornada de la fase liga de la Champions League 2026-27 se disputará durante tres días: martes 8, miércoles 9 y jueves 10 de septiembre. Los partidos podrán seguirse en México a través de distintas plataformas.
Martes 8 de septiembre
- 10:45 horas | AEK Atenas vs LASK | Fox y Fox ONE
- 10:45 horas | Brujas vs Aston Villa | Space y HBO Max
- 13:00 horas | Borussia Dortmund vs Villarreal | TNT Sports y HBO Max
- 13:00 horas | Lille vs Real Betis | Fox y Fox ONE
- 13:00 horas | Porto vs Manchester City | Fox ONE
- 13:00 horas | Real Madrid vs Inter | TNT Sports y HBO Max
Miércoles 9 de septiembre
- 10:45 horas | Barcelona vs Feyenoord | Fox y Fox ONE
- 10:45 horas | Stuttgart vs Viking | TNT Sports y HBO Max
- 13:00 horas | Liverpool vs Atlético de Madrid
- 13:00 horas | PSG vs Slovan Bratislava
- 13:00 horas | Napoli vs Arsenal | HBO Max
- 13:00 horas | Sporting vs Galatasaray | TNT Sports y HBO Max
Jueves 10 de septiembre
- 10:45 horas | Fenerbahce vs Roma | TNT Sports y HBO Max
- 10:45 horas | PSV vs Shakhtar | Fox y Fox ONE
- 13:00 horas | Como vs Leipzig | TNT Sports y HBO Max
- 13:00 horas | Bayern vs Bodø/Glimt | Fox ONE
- 13:00 horas | Manchester United vs Sabah | TNT Sports y HBO Max
- 13:00 horas | Slavia Praga vs Lens | Fox ONE
La Champions League vuelve con historias importantes desde la primera jornada. El regreso del Porto, el posible debut de Santiago Giménez y el reencuentro de Mourinho con el Inter serán algunos de los focos de atención en el inicio del camino hacia la conquista de La Orejona.