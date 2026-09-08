Porto vuelve a la Champions con Santiago Gimenez ante un Manchester City que trae buenos recuerdos al mexicano

José Mourinho inicia el camino en el certamen con el Real Madrid y ante un viejo conocido como el Inter

La espera terminó. Después de que el Mundial 2026 acaparó la atención durante varias semanas, el fútbol de clubes vuelve al escenario internacional con el inicio de la Champions League 2026-27, una edición que tendrá nuevamente a los mejores equipos de Europa frente a frente.

Uno de los regresos más esperados será el del Porto. Los Dragones volverán a disputar la máxima competición de clubes del continente después de dos temporadas de ausencia, con Santiago Gimenez como una de sus principales apuestas ofensivas. El delantero mexicano llegó al conjunto portugués con el objetivo de recuperar protagonismo y convertirse en una pieza importante en las noches europeas.

Santiago Gimenez podría tener minutos en la Champions con el Porto | Claro Sports

El cuadro de azul y blanco atravesó un periodo complicado en las últimas campañas, situación que lo alejó de las grandes vitrinas internacionales. Sin embargo, el equipo comenzó una nueva etapa con refuerzos importantes y encontró en el atacante de la Selección Mexicana una opción para fortalecer su ofensiva.

Santiago Gimenez llega a la Champions League con ocho goles en la competición, cifra que lo coloca como el tercer mexicano con más anotaciones en la historia del torneo, solo por detrás de Hugo Sánchez, con 17, y Javier Hernández, con 14.

Porto vs Manchester City: Los Citizens, un rival con gratos recuerdos para Santi Giménez

El regreso del Porto a la Champions League tendrá una prueba de alto nivel. Los Dragones enfrentarán al Manchester City de Enzo Maresca, uno de los equipos con mayor poderío en Europa y que cuenta entre sus filas con Erling Haaland, uno de los delanteros más determinantes del mundo.

Aunque el panorama luce complicado para el conjunto portugués, Santi Gimenez tiene un recuerdo especial ante el equipo inglés. El atacante mexicano ya sabe lo que es marcarle a los Citizens en una noche que quedó registrada como una de las grandes remontadas del Feyenoord en el torneo.

Durante la temporada 2023-24, cuando defendía los colores del conjunto neerlandés, el Chaquito participó en el empate 3-3 ante el City en el Etihad Stadium. El delantero ingresó de cambio al minuto 74 y apenas siete minutos después apareció en el marcador.

El mexicano aprovechó un balón dentro del área para empujar la pelota con el pecho y poner el segundo tanto del Feyenoord. Después llegó el empate definitivo al minuto 88 para concretar una remontada que sorprendió al equipo dirigido en aquel momento por Pep Guardiola.

Ahora, Gimenez buscará repetir una actuación similar, aunque en una nueva etapa de su carrera. El ariete llega al Porto después de superar una lesión en el tobillo y de trabajar por separado durante su última etapa con el Milan, por lo que continúa adaptándose a sus nuevos compañeros.

La expectativa está puesta en que pueda sumar minutos ante el Manchester City y tener su estreno con los Dragones en la Champions League. Una nueva oportunidad para que el mexicano vuelva a aparecer en una de las noches más importantes del fútbol europeo.

José Mourinho se reencuentra con el Inter, un viejo amor del portugués

Otro de los grandes atractivos de la primera jornada será el regreso de José Mourinho a la Champions League con el Real Madrid. El entrenador portugués tendrá como rival al Inter de Milan, uno de los equipos que marcó su trayectoria profesional.

La historia de Mourinho no puede contarse sin recordar su paso por el conjunto italiano. Después de cuatro temporadas con el Chelsea, el técnico llegó al Nerazzurri y construyó una etapa llena de títulos, con dos campeonatos de Serie A y dos Coppa Italia.

Sin embargo, el momento más importante llegó en 2010, cuando levantó La Orejona después de vencer 2-0 al Bayern Munich en la final disputada en el Santiago Bernabéu. El mismo estadio que ahora será escenario de su reencuentro con el equipo donde alcanzó la gloria europea.

José Mourinho enfrentará al Inter en la Champions League | Reuters

Después de 13 años de su salida del Real Madrid, Mourinho volverá al banquillo del conjunto blanco con la misión de conquistar un título que se le negó durante su primera etapa en España: la Champions League.

El portugués ya sabe lo que significa levantar el trofeo de campeón. Además del título conseguido con el Inter, también ganó la competición en 2004 con el Porto. Posteriormente conquistó la Europa League con Manchester United y la Conference League con Roma, convirtiéndose en el primer entrenador en ganar los tres torneos europeos de clubes.

Los partidos de la jornada 1 de la fase liga de la Champions League

La primera jornada de la fase liga de la Champions League 2026-27 se disputará durante tres días: martes 8, miércoles 9 y jueves 10 de septiembre. Los partidos podrán seguirse en México a través de distintas plataformas.

Martes 8 de septiembre

10:45 horas | AEK Atenas vs LASK | Fox y Fox ONE

10:45 horas | Brujas vs Aston Villa | Space y HBO Max

13:00 horas | Borussia Dortmund vs Villarreal | TNT Sports y HBO Max

13:00 horas | Lille vs Real Betis | Fox y Fox ONE

13:00 horas | Porto vs Manchester City | Fox ONE

13:00 horas | Real Madrid vs Inter | TNT Sports y HBO Max

Miércoles 9 de septiembre

10:45 horas | Barcelona vs Feyenoord | Fox y Fox ONE

10:45 horas | Stuttgart vs Viking | TNT Sports y HBO Max

13:00 horas | Liverpool vs Atlético de Madrid

13:00 horas | PSG vs Slovan Bratislava

13:00 horas | Napoli vs Arsenal | HBO Max

13:00 horas | Sporting vs Galatasaray | TNT Sports y HBO Max

Jueves 10 de septiembre

10:45 horas | Fenerbahce vs Roma | TNT Sports y HBO Max

10:45 horas | PSV vs Shakhtar | Fox y Fox ONE

13:00 horas | Como vs Leipzig | TNT Sports y HBO Max

13:00 horas | Bayern vs Bodø/Glimt | Fox ONE

13:00 horas | Manchester United vs Sabah | TNT Sports y HBO Max

13:00 horas | Slavia Praga vs Lens | Fox ONE

La Champions League vuelve con historias importantes desde la primera jornada. El regreso del Porto, el posible debut de Santiago Giménez y el reencuentro de Mourinho con el Inter serán algunos de los focos de atención en el inicio del camino hacia la conquista de La Orejona.

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