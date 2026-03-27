México y la ‘hermandad’ que tiene con Portugal en el fútbol

La Liga MX y la Primeira Liga han compartido futbolistas y entrenadores a lo largo de los años

El fútbol mexicano y portugués han compartido a algunos futbolistas | Claro Sports

La selección mexicana continúa su preparación para encarar el duelo amistoso ante Portugal este sábado 28 de marzo, en la esperada reinauguración del Estadio Azteca, donde se espera un ambiente de carácter mundialista, marcado también por la cercanía entre ambos países.

Tanto el fútbol mexicano como el portugués han mantenido una relación constante a lo largo de los años. En tiempos recientes, la península ibérica se ha convertido en uno de los destinos más recurrentes para los jugadores mexicanos que buscan desarrollarse en el Viejo Continente.

Basta recordar la etapa de los llamados Dragones Mexicanos, cuando Héctor Herrera, Jesús Manuel ‘Tecatito’ Corona, Diego Reyes, Miguel Layún y Jorge Sánchez formaron parte del Porto en distintos momentos. Varios de ellos lograron conquistar el campeonato local. También destaca el paso de Francisco ‘Kikín’ Fonseca y Raúl Jiménez por el Benfica. El primer mexicano en disputar la Primeira Liga fue Manuel Negrete, quien jugó con el Sporting de Lisboa.

No solo los futbolistas mexicanos han pasado por clubes importantes de Portugal. Guillermo Ochoa militó en el AVS Futebol, Antonio ‘Pollo’ Briseño jugó con el Feirense y Raúl Gudiño lo hizo con el União de Madeira. A esto se suma el caso de jugadores que formaron parte de instituciones portuguesas sin debutar en la máxima categoría, como Omar Govea, Eugenio Pizzuto y Jesús Alcantar.

Futbolistas mexicanos en Portugal

A lo largo de los años, distintos jugadores mexicanos han tenido paso por el fútbol portugués, ya sea en la Primeira Liga o en procesos de formación dentro de clubes del país.

Manuel Negrete | Sporting de Lisboa

Francisco ‘Kikín’ Fonseca | Benfica

Edson Rivera | Sporting Braga

Diego Reyes | Porto

Héctor Herrera | Porto

Jesús Manuel ‘Tecatito’ Corona | Porto

Ulises Dávila | Vitória Setúbal

Miguel Layún | Porto

Raúl Jiménez | Benfica

Raúl Gudiño | União de Madeira

Antonio Briseño | Feirense

Jesús Alejandro Gómez | Boavista

Jorge Sánchez | Porto

Omar Govea | No debutó en la liga portuguesa

Joao Maleck | No debutó en la liga portuguesa

Eugenio Pizzuto | No debutó en la liga portuguesa

Jesús Alcantar | No debutó en la liga portuguesa

Sin embargo, también ha existido presencia portuguesa en la Liga MX, tanto de futbolistas como de entrenadores. Algunos de ellos han logrado títulos en el fútbol mexicano, como Paulinho, quien consiguió el bicampeonato con Toluca y fue campeón de goleo en tres ocasiones, lo que le permitió regresar a la selección de Portugal.

Uno de los nombres más representativos de jugadores portugueses en México es el de Eusébio, conocido como ‘La Pantera Negra’, quien tuvo un paso por Rayados de Monterrey. Se trata de una figura histórica tanto en su selección como en el Benfica, donde es recordado con una estatua en el Estadio da Luz.

También tuvieron participación en la Liga MX futbolistas como Luís Leal, quien jugó con Jaguares de Chiapas y Xolos de Tijuana. A su vez, William Carvalho defendió los colores de Pachuca, mientras que Stephen Eustáquio, de ascendencia portuguesa y seleccionado canadiense, tuvo un breve paso por Cruz Azul antes de sufrir una lesión de ligamentos.

En el banquillo, entrenadores portugueses también han tenido protagonismo en México. Renato Paiva y Pedro Caixinha han dirigido en la Liga MX, con este último logrando el título con Santos Laguna en el Clausura 2015 y un subcampeonato con Cruz Azul en el Apertura 2018. Actualmente, Caixinha dirige a FC Juárez en el Clausura 2026.

La relación entre México y Portugal en el fútbol se mantiene vigente, por lo que el partido amistoso en el Estadio Azteca se perfila como un encuentro especial en el camino hacia la Copa del Mundo 2026.

TE PUEDE INTERESAR: