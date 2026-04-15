¿Será sancionado? Raphinha, en el ojo del huracán tras la eliminación del Barça en la Champions

El brasileño dio de qué hablar por sus declaraciones y comportamiento en el Metropolitano

Raphinha desata la polémica en Madrid | REUTERS/Albert Gea

El Barcelona fue eliminado de la Champions League 2026 por el Atlético de Madrid tras una derrota 2-1 en el Estadio Metropolitano. A pesar de no haber jugado debido a una lesión, Raphinha se convirtió en uno de los protagonistas tras el encuentro, criticando fuertemente el arbitraje y la gestión del partido. El brasileño calificó el enfrentamiento como un “robo”, señalando que las decisiones arbitrales fueron incorrectas y que el Atlético cometió numerosas faltas sin recibir sanciones y ahora podría ser sujeto de una pena por parte de la UEFA.

“Ha sido un partido robado, el arbitraje ha tenido muchos problemas. Fueron increíbles las decisiones que tomaron. El Atlético de Madrid hizo no sé cuántas faltas y no le mostraron ninguna amarilla”, declaró el jugador en una entrevista posterior al partido. Raphinha expresó su incomodidad con el manejo del árbitro, indicando que el equipo local no fue castigado por sus faltas durante el encuentro.

La controversia no terminó con las declaraciones del jugador. Tras el silbatazo final, mientras algunos miembros del equipo se dirigían a agradecer a los aficionados, Raphinha fue captado haciendo gestos y diciendo “pa’ fuera” en dirección a la grada colchonera, en lo que parecía un comentario sobre la posible eliminación del Atlético en la próxima ronda de la Champions. Este gesto fue rápidamente compartido en redes sociales y generó diversas reacciones.

Al día siguiente, Raphinha utilizó su cuenta de Instagram para disculparse por su comportamiento, explicando que su acción fue motivada por la tensión del momento. “Fue un acto cometido en un momento de tensión, en respuesta a un aficionado que me estaba faltando al respeto”, justificó. El jugador añadió que el gesto no representaba sus valores ni su carácter, y lamentó su reacción.

En la zona mixta, además de las críticas al arbitraje, Raphinha mostró su frustración con lo que consideró una desventaja para su equipo. “Fue duro, especialmente cuando vemos que tenemos que hacer tres veces el esfuerzo para ganar el partido”, comentó. Afirmó que el Barcelona se vio obligado a hacer un esfuerzo mayor para obtener el triunfo, lo que aumentó su frustración durante el encuentro.

En cuanto a las posibles consecuencias de sus declaraciones, el artículo 11 del Código Disciplinario de la UEFA establece que cualquier conducta que infrinja las normas de conducta básica, como insultar o desacreditar el deporte, puede resultar en una sanción. En este caso, Raphinha podría enfrentar una suspensión de hasta tres partidos en la próxima temporada de la Champions League, una sanción similar a la que sufrió Neymar en 2019 por comentarios sobre el arbitraje en un partido del PSG.

Este incidente sigue a otros casos en los que jugadores han sido sancionados por criticar públicamente a los árbitros. En 2019, Neymar recibió una suspensión por sus comentarios en Instagram sobre el árbitro en un partido entre el PSG y el Manchester United. La UEFA impuso inicialmente tres partidos de sanción, pero el TAS redujo la pena a dos.

Te puede interesar: