Canadá vs Guatemala en vivo: horario y dónde ver la Concacaf Nations League 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Canadá vs Guatemala, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Guatemala visita a Canadá este lunes 16 de noviembre por la vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026. El encuentro se disputará en el BMO Field de Toronto, donde la selección dirigida por Luis Fernando Tena buscará remontar la derrota por 3-2 sufrida en El Trébol. La Bicolor intentará conseguir una victoria que le permita avanzar al Final Four y asegurar su clasificación directa a la Copa Oro 2027.

Canadá vs Guatemala: ¿cuándo y a qué hora es la vuelta de cuartos de final?

El partido entre Canadá y Guatemala se disputará el lunes 16 de noviembre de 2026 en el BMO Field de Toronto. El inicio está programado para las 19:00 horas de Guatemala, mientras que en Toronto comenzará a las 20:00 horas. En México (centro), El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica también comenzará a las 19:00 horas, mientras que en Panamá será a las 20:00 horas.

¿Dónde ver Canadá vs Guatemala en vivo? Canal de TV y transmisión online

En Guatemala, la transmisión del encuentro está prevista por FOX. Los aficionados que sigan a la Bicolor desde Estados Unidos podrán encontrar opciones de transmisión mediante FS2, FOX One, ViX y Fubo, según la disponibilidad de cada plataforma. En Canadá, la cobertura de la eliminatoria fue anunciada por TSN, RDS y OneSoccer.

¿Cómo llegan Canadá y Guatemala a la Concacaf Nations League 2026?

Canadá llega después de conseguir una victoria por 3-2 como visitante en el estadio Manuel Felipe Carrera. El conjunto dirigido por Jesse Marsch aprovechó los problemas defensivos de Guatemala durante el primer tiempo y consiguió una ventaja de tres goles mediante las anotaciones de Tani Oluwaseyi, Liam Millar y Jonathan David. Sin embargo, no logró mantener esa diferencia durante el complemento.

Por su parte, Guatemala consiguió reaccionar después del descanso y redujo la desventaja con un gol de Óscar Santis y un autogol de Luc de Fougerolles en el tiempo añadido. Los cambios realizados por Luis Fernando Tena permitieron mejorar el funcionamiento ofensivo de la Bicolor, que llegará a Toronto con posibilidades de revertir la eliminatoria.

Alineaciones probables de Canadá y Guatemala para la vuelta

Estos son los posibles once iniciales de Canadá vs Guatemala, sujetos a la confirmación de los entrenadores Jesse Marsch y Luis Fernando Tena:

Canadá: Dayne St. Clair; Niko Sigur, Luc de Fougerolles, Ralph Priso, Richie Laryea; Liam Millar, Nathan Saliba, Mathieu Choinière, Tajon Buchanan; Jonathan David y Tani Oluwaseyi. DT: Jesse Marsch.

Dayne St. Clair; Niko Sigur, Luc de Fougerolles, Ralph Priso, Richie Laryea; Liam Millar, Nathan Saliba, Mathieu Choinière, Tajon Buchanan; Jonathan David y Tani Oluwaseyi. Jesse Marsch. Guatemala: Nicholas Hagen; Aaron Herrera, Allen Yanes, Nicolás Samayoa, José Morales; Rodrigo Saravia, Óscar Castellanos, Olger Escobar, Óscar Santis; Rubio Rubín y Matthew Evans. DT: Luis Fernando Tena.

Antecedentes del Canadá vs Guatemala: últimos enfrentamientos y resultados

Canadá mantiene una ventaja histórica sobre Guatemala, que solamente consiguió dos victorias en los 18 enfrentamientos registrados entre ambas selecciones. El conjunto norteamericano acumula 13 triunfos, mientras que los otros tres encuentros terminaron empatados.

Sin embargo, Guatemala cuenta con un antecedente favorable en una eliminatoria reciente. En los cuartos de final de la Copa Oro 2025, la Bicolor eliminó a Canadá por 6-5 en los penales después de igualar 1-1 durante el tiempo reglamentario.

13 de noviembre de 2026 | Guatemala 2-3 Canadá | Concacaf Nations League 2026

18 de enero de 2026 | Canadá 1-0 Guatemala | Amistoso internacional

29 de junio de 2025 | Canadá 1 (5)-(6) 1 Guatemala | Copa Oro 2025

1 de julio de 2023 | Guatemala 0-0 Canadá | Copa Oro 2023

27 de marzo de 2015 | Canadá 1-0 Guatemala | Amistoso internacional

¿Qué necesita Guatemala para avanzar al Final Four y clasificar a la Copa Oro 2027?

Guatemala necesita remontar el 3-2 del partido de ida para avanzar al Final Four de la Concacaf Nations League, que se disputará del 25 al 28 de marzo de 2027 en el SoFi Stadium de Los Ángeles. El ganador de la eliminatoria también obtendrá la clasificación directa a la Copa Oro 2027, mientras que el perdedor deberá disputar las preliminares.

La Bicolor clasificará directamente si gana por dos o más goles de diferencia. También avanzará si consigue una victoria por un gol de margen marcando cuatro o más tantos, debido al criterio del gol de visitante. Un triunfo por 3-2 llevaría la eliminatoria a tiempos extra y, de ser necesario, a los penales. En cambio, una victoria por 1-0 o 2-1 no sería suficiente para Guatemala.

El equipo de Luis Fernando Tena deberá mejorar su rendimiento defensivo y aprovechar las oportunidades de gol para conseguir la remontada en Toronto. Canadá, por su parte, buscará sostener la ventaja obtenida como visitante y asegurar su presencia entre los cuatro mejores del torneo regional.