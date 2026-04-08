Tigres tiene de ‘clientes’ a equipos de MLS en el Volcán 

Los felinos reciben esta noche al Seattle Sounders en el Estadio Universitario de San Nicolás

La MLS no puede contra Tigres en el Universitario. | Imago7.

El debate sobre si la MLS de Estados Unidos está al nivel de la Liga MX en la Concachampions tiene un escenario donde no aplica: el Volcán de San Nicolás de los Garza. En ese estadio, casa de los Tigres de la UANL, los equipos de la MLS nunca han logrado ganar en este torneo.

Tigres inicia la serie de cuartos de final de la Concachampions 2026 al recibir en el Estadio Universitario al Seattle Sounders. El equipo regiomontano no llega en su mejor momento, pero contará con su fortaleza como local, donde mantiene un historial favorable ante clubes estadounidenses. Esa condición será clave para buscar una ventaja en el partido de ida antes disputar el duelo de vuelta la próxima semana.

En la última década, Tigres ha enfrentado en 14 ocasiones a equipos de la MLS en el Estadio Universitario, con un balance de 12 victorias y dos empates. En esos encuentros ha marcado 34 goles y solo ha recibido 10. En la actual edición, Cincinnati FC vivió esa dificultad, ya que llegó con ventaja de tres goles y terminó cayendo 5-1 en la vuelta de los octavos de final.

A pesar de ese dominio como local, Tigres ha quedado eliminado en algunas series ante equipos de la MLS. Un ejemplo es la edición 2012 de la Concachampions, cuando vencieron 1-0 al Seattle Sounders en casa, pero perdieron 3-1 en el partido de vuelta disputado en el Lumen Field.

En términos históricos, Tigres ha tenido participaciones destacadas en la Concachampions, aunque no siempre ha logrado el título. En varias ocasiones fue eliminado en fases previas y en otras alcanzó la final sin poder coronarse. Su último campeonato fue en 2020, cuando derrotó 2-1 a LAFC en un torneo que se disputó en Orlando, Florida, bajo condiciones especiales por la pandemia de Covid-19.

Tigres vs Seattle: fecha, hora y dónde ver en vivo

El encuentro de ida de los cuartos de final de la Concachampions 2026 se disputará el miércoles 8 de abril en el Estadio Universitario. El silbatazo inicial será a las 19:00 horas, tiempo del centro de México. El partido podrá verse por FOX y FOX One en televisión de paga y en su servicio digital, mientras que Claro Sports ofrecerá el seguimiento minuto a minuto.

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