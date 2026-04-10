Mixco vs Xelajú MC en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Mixco vs Xelajú MC, Liga de Guatemala, en vivo y en directo | Claro Sports

Mixco y Xelajú MC se enfrentan en un partidazo por la jornada 19 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, en un duelo que puede ser determinante en la pelea por los primeros puestos. Los chicharroneros llegan en alza y quieren seguir escalando de cara a la fase final, mientras que los Superchivos intentarán defender el liderato y mantenerse firmes en la cima del campeonato. Aquí te contamos a qué hora juegan y dónde ver Mixco vs Xelajú MC en vivo.

Deportivo Mixco tiene 29 puntos y se ubica en el cuarto lugar, producto de ocho triunfos, cinco empates y cinco derrotas. El equipo dirigido por Fabricio Benítez viene de vencer 2-1 a Marquense como local y así logró recuperarse de la caída ante Comunicaciones en la jornada anterior. Mixco atraviesa un gran momento, ya que ganó siete de sus últimos diez partidos, y volvió a meterse de lleno en la pelea por los primeros lugares de cara a los playoffs.

Por su parte, Xelajú MC suma 30 puntos y es el líder del torneo, con un registro de ocho victorias, seis empates y cuatro derrotas. El conjunto de Roberto Hernández viene de imponerse 1-0 ante Malacateco como local y también dejó atrás la derrota previa por 1-0 frente a Marquense. Con ese triunfo, los Superchivos se mantienen en la cima y buscan cerrar de la mejor forma la fase regular, con el objetivo de llegar fuertes a la etapa decisiva donde intentarán pelear por el título.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Mixco vs Xelajú de la jornada 19 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Deportivo Mixco y Xelajú MC está programado para el sábado 11 de abril a las 15:00 horas y se disputará en el estadio Santo Domingo De Guzmán. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TV Azteca Guate.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Mixco vs Xelajú hoy

Mixco no podrá contar con Esnaydi Zúñiga, expulsado en el encuentro ante Marquense, mientras que Xelajú MC no cuenta con futbolistas suspendidos para este duelo de la jornada 19 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Fabricio Benítez y Roberto Hernández no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Deportivo Mixco: Kevin Moscoso; Jeshua Urizar, Nixson Flores, Manuel Moreno, Facundo González; Edilson Reyes, Christian Ojeda, Óscar González; Kennedy Rocha, Yonathan Pozuelos; y Nicolás Martínez. DT: Fabricio Benítez.

Xelajú MC: Rubén Silva; Raúl Calderón, Manuel Romero, Javier González; Claudio De Oliveira, Jorge Aparicio, Antonio López, Ricardo Márquez; Yilton Díaz, Steven Cárdenas y Yair Jaén. DT: Roberto Hernández.

Antecedentes y últimos resultados del Mixco vs Xelajú en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Mixco y Xelajú MC:

22 de febrero de 2026 | Xelajú MC 2-1 Deportivo Mixco | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 17 de octubre de 2025 | Xelajú MC 1-2 Deportivo Mixco | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 9 de agosto de 2025 | Deportivo Mixco 2-1 Xelajú MC | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 9 de abril de 2025 | Xelajú MC 1-1 Deportivo Mixco | Torneo Clausura 2025

| Torneo Clausura 2025 5 de febrero de 2025 | Deportivo Mixco 0-0 Xelajú MC | Torneo Clausura 2025

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