Moyo Contreras expresa su preocupación por el descenso

El talentoso mediocampista se sincera.

Moyo Contreras en el entrenamiento. (Comu x)

En la previa del partido que Comunicaciones disputará frente a Aurora por la jornada 19 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, el último gran ídolo de la institución ‘crema’, José Manuel Contreras, habló ante la prensa y tocó varios temas, entre ellos el que está teniendo como protagonista al equipo por estar cerca de los puestos de descenso.

“Para nosotros ha sido difícil porque nunca habíamos estado en esta posición, es un equipo que nunca lo había pasado, tenemos que afrontarlo, ir partido a partido y creo que el punto es importante para los dos“, manifestó Contreras, haciendo alusión que no solo este plantel sino que el club jamás había estado tan cerca de descender como ahora mismo.

Respecto del calendario venidero, que incluye cuatro partidos, dijo: “Ahora tenemos que sacar los tres puntos que nos permitan estar siempre peleando arriba en la tabla, hay que pensar en grande y sabemos que si terminamos en el primer lugar escaparemos de esa situación”, señaló. En esa misma línea, agregó: “Nos perjudicó haber dejado ir puntos contra rivales directos y como local, pero ya pasó, pero salimos de MIta con un punto importante“.

Actualmente y a falta de cuatro partidos, hay apenas seis puntos entre quien lidera, Xelajú, y el octavo, y Guastatoya. De hecho, los doce equipos continúan matemáticamente en carrera por ser uno de los ocho mejores, incluso el Deportivo Achuapa, que está último con 15 puntos y viene de perder nueve partidos consecutivos en una de las rachas más adversas de la historia.

Todo indica que tanto Xelajú, como Municipal, Comunicaciones, Antigua, Cobán Imperial, Deportivo Mixco, Mictlán y Guastatoya o Marquense, terminarán por ser los ocho primeros de la tabla de posiciones que se clasificarán a los playoffs.

Tabla acumulada Liga Guatemala 2026: posiciones actualizadas jornada 18

Pos Equipo Pts DG PJ 1 Municipal 77 +33 40 2 Deportivo Mixco 70 +13 39 3 Antigua GFC 69 +22 40 4 Xelajú MC 58 +15 40 5 Aurora 58 -7 40 6 Cobán Imperial 51 +4 40 7 Mictlán 49 -9 40 8 Comunicaciones 49 -9 40 9 Malacateco 47 -12 40 10 Marquense 47 -19 39 11 Guastatoya 46 -12 40 12 Achuapa 40 -15 40

Tabla acumulada Liga Guatemala 2026: quién está descendiendo hoy

De acuerdo con la tabla acumulada, Achuapa y Guastatoya estarían descendiendo en este momento, ocupando las últimas dos posiciones con 40 y 46 puntos respectivamente. Sin embargo, la diferencia es mínima y la pelea sigue completamente abierta, aunque se desprendieron un poco Marquense (47 puntos), Malacateco (47), Comunicaciones (48) y Mictlán (48).

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