Saúl Phillip desafía al arbitraje de la Liga: “Están tomando represalias, no me importa si me suspenden”

El entrenador cargó contra la honorabilidad del referato.

El técnico de Aurora, muy molesto. (Aurora Facebook)

Al término de la derrota de Aurora 3-1 frente a Xelajú en el estadio Mario Camposeco, por la segunda jornada del Apertura 2026, el director técnico del elenco ‘atigrado’ Saúl Phillip, habló en conferencia de prensa y responsabilizó al cuerpo arbitral de influir en el resultado adverso. Si bien no culpó en forma directa y reconoció que Xelajú lo hizo mejor, sí advirtió situaciones de juego que no fueron sancionadas con la misma vara, de acuerdo a su punto de vista.

“Hay una situación que la tengo que externar y es la situación arbitral”, empezó diciendo: “Posiblemente salga suspendido, pero lo tengo que decir, pero hay situaciones que se están dando. Con todo respeto, la jugada de Mingorance fue bien expulsado, y después la jugada de Mejía también tuvo que ser juzgado de la misma manera, con tarjeta roja“, comparó el técnico.

Phillip señaló que, desde su punto de vista, su equipo está siendo perjudicado adrede: “Nos están golpeando mucho por lo que pasó en la Final de la Supercopa con los árbitros, ellos mismo nos están diciendo que no volveremos a hacer lo de la Final. Si ellos están tomando represalias, no me parece la forma en que nos están arbitrando”, finalizó.

Queda ver si ahora, tras este descargo, las autoridades de la Liga toman algún tipo de postura dada la carga de las declaraciones. No fue que el técnico hubiera acusado en forma directa que están perjudicando a Aurora por temas personales, pero se lee entre líneas que hay algo y de ahí la reflexión del técnico respecto de que pudiera ser suspendido de oficio.

El caso es que no ha sido el mejor inicio de temporada para Aurora, que perdió la final de la Supercopa Bantrab en forma polémica contra Antigua, e inició con derrota sus dos primeros partidos del Apertura, ante Guastatoya y Xelajú. Es por eso que ahora tiene por delante el gran desafío de volver a sumar cuando en el Guillermo Slowing reciba por la tercera jornada a Comunicaciones.

Aurora, que ascendió el año pasado y en su primer torneo tras muchos años en el ascenso, logró clasificarse a los playoffs llegando hasta cuartos de final. Ya en el Clausura, no logró el objetivo de llegar a las instancias finales de la competencia pero pudo asegurar lo más importante para los clubes que ascienden, que es la permanencia.

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