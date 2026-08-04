UMECIT vs Olimpia en vivo: dónde mirar la Copa Centroamericana 2026

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UMECIT Olimpia, Copa Centroamericana, en vivo y en directo | Claro Sports

UMECIT y Olimpia protagonizan un duelo determinante por la segunda jornada de la Copa Centroamericana 2026, con realidades muy diferentes tras sus estrenos en el certamen. El conjunto panameño necesita sumar para mantenerse con vida en la pelea por la clasificación, mientras que el equipo hondureño buscará una nueva victoria que lo deje muy cerca de los cuartos de final. Aquí te contamos a qué hora juegan, dónde ver el partido en vivo y cómo llegan ambos clubes.

UMECIT intentará recuperarse luego de caer 2-1 ante Saprissa en la primera jornada de la Copa Centroamericana. El equipo dirigido por Julio Infante compitió de igual a igual frente al conjunto costarricense, pero los goles de Mariano Torres y Orlando Sinclair marcaron la diferencia. El descuento de Alberto Saldaña y la expulsión de Luis Paradela sobre el cierre no fueron suficientes para rescatar un punto. En el campeonato panameño, el conjunto universitario llega tras empatar 1-1 con Tauro, por lo que buscará aprovechar la localía para conseguir su primera victoria internacional de la temporada.

Por su parte, Olimpia atraviesa un gran momento en este inicio de semestre. El equipo dirigido por Eduardo Espinel debutó en la Copa Centroamericana con un sólido 2-0 sobre Deportivo Mixco, gracias a los goles de Jorge Benguché y Edwin Rodríguez, resultado que lo colocó entre los líderes del Grupo C. Además, los Albos también comenzaron con éxito la temporada en Honduras: tras conquistar la Supercopa frente a Motagua, vencieron 2-0 a Lobos UPNFM en la Liga Nacional con un doblete de Jeremy Rodríguez, confirmando el buen nivel con el que llegan a este compromiso internacional.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo UMECIT vs Olimpia de la jornada 2 de la Copa Centroamericana?

El encuentro entre UMECIT y Olimpia se disputará el miércoles 5 de agosto a las 18:00 horas en el estadio Universidad Latina, en la ciudad de Penonomé. Para ver todas las acciones del encuentro se podrá seguir en vivo y en directo a través de Disney+ Premium para el público de Panamá y Honduras. Además, el partido entre UMECIT y Olimpia se podrá ver en vivo, en Estados Unidos, a través del canal oficial de Concacaf en YouTube.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan UMECIT vs Olimpia hoy

Ni UMECIT ni Olimpia cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 2 de la Copa Centroamericana 2026. Se estima que Julio Infante y Eduardo Espinel no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en el inicio del semestre.

UMECIT: David Almengor; Emmanuel Chanis, Jesús Delgado, Jesús Araya; Javier Murillo, Andrés Palmezano, Nicholas Anderson, Alberto García; Hiberto Peralta, Óscar Becerra y Emmanuel Gómez. DT: Julio Infante.

Olimpia: Edrick Menjívar; Kevin Güity, Edwin Lobo, Clinton Bennett, Emmanuel Cuello; Jack Jean-Baptiste, Raúl García; Edwin Rodríguez, Nicolás Dibble, Michaell Chirinos; y Jorge Benguché. DT: Eduardo Espinel.

Antecedentes y últimos resultados del UMECIT vs Olimpia

Será la primera ocasión en la que se enfrenten UMECIT y Olimpia a lo largo de su historia de manera oficial.

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