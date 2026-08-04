Alianza vs Herediano en vivo: dónde mirar la Copa Centroamericana 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Alianza Herediano, Copa Centroamericana, en vivo y en directo | Claro Sports

Alianza FC y Herediano se enfrentan en un partido de alto voltaje por la segunda jornada de la Copa Centroamericana 2026, con tres puntos que pueden ser determinantes en la lucha por la clasificación a los cuartos de final. El conjunto salvadoreño buscará aprovechar el impulso de su gran debut, mientras que los costarricenses llegan obligados a reaccionar tras dejar escapar puntos en casa. Aquí te contamos a qué hora juegan, dónde ver el partido en vivo y cómo llegan ambos equipos.

Alianza FC comenzó la Copa Centroamericana con una importante victoria 2-1 sobre Antigua GFC en condición de local. El equipo dirigido por Tito Pompei se quedó con los tres puntos gracias a los goles de Harold Osorio y William Parra, luego de que Óscar Castellanos igualara transitoriamente para el conjunto guatemalteco. Además, los Albos también iniciaron con el pie derecho el torneo salvadoreño al vencer 3-1 a Inca Aruba como visitantes y llegan con mayor descanso a este compromiso, ya que no tuvieron actividad en la liga local durante el último fin de semana.

Por su parte, Herediano necesita una victoria para no complicar sus aspiraciones de avanzar de ronda. El equipo dirigido por José Giacone empató 0-0 frente a Marathón en su estreno en la Copa Centroamericana y dejó una imagen por debajo de las expectativas, por lo que ahora está obligado a sumar fuera de casa. El conjunto florense había iniciado el semestre conquistando la Supercopa y la Recopa de Costa Rica, pero luego encadenó tres empates consecutivos: 1-1 ante Puntarenas, 0-0 frente a Marathón y 1-1 contra Inter San Carlos, una racha que intentará cortar en su visita a El Salvador.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Alianza vs Herediano de la jornada 2 de la Copa Centroamericana?

El encuentro entre Alianza y Herediano se disputará el miércoles 5 de agosto a las 20:00 horas en el estadio Cuscatlán, en la ciudad de San Salvador. Para ver todas las acciones del encuentro se podrá seguir en vivo y en directo a través de Disney+ Premium para el público de El Salvador y Costa Rica. Además, el partido entre Alianza y Herediano se podrá ver en vivo, en Estados Unidos, a través del canal oficial de Concacaf en YouTube.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Alianza vs Herediano hoy

Ni Alianza ni Herediano cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 2 de la Copa Centroamericana 2026. Se estima que Roberto Tito Pompei y José Giacone no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en el inicio del semestre.

Alianza: Danilo Joya; Bryan Tamacas, Henry Romero, Juan Monteagudo, Nelson Rodríguez; Narciso Orellana; Noel Rivera, Leonardo Menjívar, Harold Osorio, David León; y Matías Mier. DT: Tito Pompei.

Herediano: Dany Carvajal; Haxzel Quirós, Getsel Montes, Keyner Brown, Darril Araya; Keysher Fuller, Sergio Rodríguez, Eduardo Juárez, Emerson Bravo; Elías Aguilar y Marcel Hernández. DT: José Giacone.

Antecedentes y últimos resultados del Alianza vs Herediano

Será la primera ocasión en la que se enfrenten Alianza y Herediano a lo largo de su historia de manera oficial.

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