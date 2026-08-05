Verdes vs Municipal en vivo: dónde mirar la Copa Centroamericana 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Verdes Municipal, Copa Centroamericana, en vivo y en directo | Claro Sports

Verdes FC y Municipal se enfrentan en un duelo correspondiente a la segunda jornada de la Copa Centroamericana 2026, con objetivos muy diferentes en el Grupo D. El conjunto beliceño intentará recuperarse tras un duro debut, mientras que los Rojos buscarán su primera victoria en el torneo para no perder terreno en la lucha por la clasificación a los cuartos de final. Aquí te contamos a qué hora juegan, dónde ver el partido en vivo y cómo llegan ambos equipos.

Verdes FC comenzó su participación en la Copa Centroamericana con una dura derrota 5-0 frente a Motagua, un resultado que lo dejó en el fondo del Grupo D desde la primera jornada. El equipo dirigido por Rafa Berges sabe que parte como uno de los clubes con menos experiencia internacional de la zona, pero buscará hacerse fuerte en casa para intentar sorprender a uno de los candidatos del grupo. En el torneo de Belice, sin embargo, atraviesa un gran momento: viene de golear 5-0 a Wagiya SC con dobletes de Luis Ibarra y Ronald Benavides, además de un tanto de Owen Sosa, consolidándose como uno de los equipos más fuertes de su país.

Por su parte, Municipal dejó escapar una buena oportunidad en su estreno internacional al empatar 1-1 como local frente a Cartaginés. El conjunto dirigido por Mario Acevedo comenzó abajo en el marcador tras el gol de Randall Cordero, pero reaccionó antes del descanso gracias a José Mena, rescatando un punto que lo obliga a sumar de a tres en su visita a Belice si quiere mantenerse en la pelea por la clasificación. En el campeonato guatemalteco, los Escarlatas atraviesan un sólido inicio de temporada y llegan con confianza tras vencer 2-1 a Marquense como visitantes, alcanzando dos triunfos en sus dos primeras presentaciones del Apertura 2026.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Verdes vs Municipal de la jornada 2 de la Copa Centroamericana?

El encuentro entre Verdes y Municipal se disputará el jueves 6 de agosto a las 19:00 horas en el FFB Stadium, en la ciudad de Belmopán. Para ver todas las acciones del encuentro se podrá seguir en vivo y en directo a través de Disney+ Premium para el público de Belice y Guatemala. Además, el partido entre Verdes y Municipal se podrá ver en vivo, en Estados Unidos, a través del canal oficial de Concacaf en YouTube.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Verdes vs Municipal hoy

Ni Verdes ni Municipal cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 2 de la Copa Centroamericana 2026. Se estima que Rafa Berges y Mario Acevedo no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en el inicio del semestre.

Verdes: Woodrow West; Edy Rentería, Iván Morán, Christian Ramírez, Deshawon Nembhard; Facundo Silvestre, Darrell Myvett; Krisean López, Jordy Polanco, Nahjib Guerra; y Mika. DT: Rafa Berges.

Municipal: Braulio Linares; César Calderón, José Mena, Carlos Estrada, Aubrey David; Cristian Hernández, Yunior Pérez, Jonathan Franco; César Archila, Alejandro Cabeza y Erik López. DT: Mario Acevedo.

Antecedentes y últimos resultados del Verdes vs Municipal

Será la primera ocasión en la que se enfrenten Verdes y Municipal a lo largo de su historia de manera oficial.

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