El posible XI de México para Los Angeles 2028 tras conseguir el boleto a Juegos Olímpicos

El Tri regresará al fútbol olímpico después de ausentarse en Paris 2024; Gilberto Mora encabeza una generación que apunta a LA28

El posible XI de México en Los Angeles 2028 | Claro Sports

México volverá a disputar el torneo varonil de fútbol de unos Juegos Olímpicos. La selección mexicana sub 20 aseguró su clasificación a Los Angeles 2028 después de remontar y vencer 2-1 a Canadá en las semifinales del Campeonato sub 20 de Concacaf 2026.

El resultado marca el regreso del Tricolor al escenario olímpico después de su ausencia en Paris 2024. México había participado de forma consecutiva en Londres 2012, donde conquistó la medalla de oro; Rio 2016 y Tokyo 2020, edición en la que obtuvo el bronce, pero quedó fuera de la justa francesa tras no conseguir la clasificación durante el Campeonato sub 20 de Concacaf de 2022.

Con el boleto asegurado y todavía dos años por delante, comienza a tomar forma la generación que podría representar al país en California. El torneo olímpico varonil permite utilizar futbolistas sub 23 y sumar tres refuerzos mayores, por lo que el panorama combina a jugadores que ya formaron parte del proceso juvenil anterior con integrantes del equipo que consiguió la clasificación en 2026.

En Claro Sports proyectamos un posible once con futbolistas que llegarían a Los Angeles 2028 en distintas etapas de consolidación. Gilberto Mora, Obed Vargas, Hugo Camberos, Santiago Sandoval y Chicha Sánchez aparecen dentro de una generación que ya acumula experiencia en Primera División, selecciones nacionales o fútbol europeo, mientras Johan Vásquez, Erik Lira y Armando González ocuparían las tres plazas destinadas a jugadores mayores.

¿Cuál podría ser el XI de México en los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028?

Emmanuel Ochoa aparece como opción para ocupar la portería, mientras que la defensa estaría integrada por Everardo López, Erik Lira y Johan Vásquez. El primero llegaría con 23 años, mientras que Vásquez y Lira serían dos de los tres refuerzos mayores que aportarían experiencia y liderazgo que han acumulado con la selección mexicana mayor.

El mediocampo tendría a Santiago Sandoval, Obed Vargas, Elías Montiel y Hugo Camberos. Sandoval irrumpió con Chivas desde muy joven y durante el Clausura 2026 tomó protagonismo con goles en la Liguilla. Posteriormente se incorporó al proceso sub 20 y regresó de una lesión para disputar la semifinal ante Canadá que terminó por entregar el boleto olímpico.

Vargas llegaría con 22 años y actualmente atraviesa una etapa importante en Europa. Después de disputar el Mundial 2026 con México, se incorporó a la pretemporada del Atlético de Madrid, donde su rendimiento le permitiría consolidarse, con 20 años, en el primer equipo de Diego Simeone. Antoine Griezmann destacó su nivel y aseguró que es un futbolista “nacido para el Atleti”.

En ataque, Gilberto Mora jugaría detrás de Diego ‘Chicha’ Sánchez y Armando González. Camberos fue determinante durante el Campeonato sub 20 de Concacaf 2026: anotó ante Antigua y Barbuda, Costa Rica y Guatemala, volvió a marcar en los cuartos de final y convirtió de penal el 2-1 frente a Canadá en las semifinales.

La tercera plaza de jugador mayor sería para La Hormiga, quien llegaría con 25 años. El delantero se ha colocado entre las opciones mexicanas a seguir después de terminar como goleador en dos torneos consecutivos con Chivas y su convocatoria al Mundial 2026. Su presencia en 2028 dependerá de mantener esa producción.

Posible XI de México para Los Angeles 2028

Emmanuel Ochoa | Cruz Azul | 23 años

Everardo López | Toluca | 23 años

Erik Lira | Cruz Azul | Refuerzo mayor

Johan Vásquez | Genoa | Refuerzo mayor

Santiago Sandoval | Chivas | 20 años

Obed Vargas | Atlético de Madrid | 22 años

Elías Montiel | Pachuca | 22 años

Hugo Camberos | Chivas | 21 años

Gilberto Mora | Xolos | 19 años

Diego ‘Chicha’ Sánchez | Tigres | 23 años

Armando González | Chivas | Refuerzo mayor

Este podría ser el parado del posible XI titular de México en LA28 | Claro Sports

En el banquillo también aparece Cristo Navarrete, quien se adueñó de la portería de la sub 20 durante el Campeonato de Concacaf después de la expulsión de Liceaga y fue titular hasta salir lesionado ante Canadá. A él se suman Diego Ochoa, Rodrigo Pachuca, Amaury Morales e Iker Fimbres, todos dentro del margen de edad para competir en 2028.

En ataque, México tendría otras opciones como Tahiel Jiménez y Mateo Levy. Jiménez marcó un hat-trick ante Guatemala durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2026, mientras que Levy convirtió un doblete frente a Venezuela en la final del torneo, aunque México terminó perdiendo el partido por penales.

Posibles suplentes

Cristo Navarrete | Chivas | 21 años

Diego Ochoa | Necaxa | 23 años

Rodrigo Pachuca | Puebla | 22 años

Amaury Morales | Cruz Azul | 21 años

Iker Fimbres | Monterrey | 23 años

Tahiel Jiménez | Santos | 22 años

Mateo Levy | Cruz Azul | 20 años

Gilberto Mora encabeza el posible XI de México para Los Angeles 2028

Dentro de esta generación, Gilberto Mora aparece como el nombre principal. El futbolista de Xolos tendría apenas 19 años durante los Juegos Olímpicos y para entonces ya contaría con una experiencia internacional poco habitual para un jugador de su edad. Después de destacar en categorías juveniles y abrirse espacio con la selección mayor, el Mundial de 2026 representó otro salto en su carrera.

Mora brilló particularmente en el partido de eliminación directa frente a Ecuador. Con 17 años y 259 días, se convirtió en el segundo jugador más joven de la historia en ser titular en una fase de eliminación directa de una Copa del Mundo, únicamente detrás de Pelé. En aquel encuentro completó 22 de 25 pases, generó dos pases clave y coordinó la construcción ofensiva de México

El canterano de Tijuana destacó en el torneo apareciendo entre líneas, retrasando su posición para participar en la generación y apareciendo por ambos costados, además de asumir la conducción cuando el equipo tiene la pelota. Su participación mundialista continuó posteriormente ante Inglaterra y aumentó la exposición de un futbolista que se mantiene en el radar de los grandes clubes europeos.

El panorama todavía puede cambiar considerablemente antes de que llegue 2028. Rendimiento, lesiones, transferencias y la evolución de las siguientes generaciones definirán la convocatoria definitiva. Lo que México ya no tendrá que resolver es su presencia: después de quedarse fuera de Paris 2024, el Tricolor volverá al torneo olímpico en Los Angeles 2028.

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