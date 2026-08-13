Herediano reacciona tras la salida de Marcel Hernández y ya tiene un delantero en la mira

Sorpresiva salida del delantero cubano que brilló en el club.

Marcel Hernández se marcha de Herediano | @csherediano1921

Herediano podría volver a moverse en el mercado de fichajes después de la inesperada salida de Marcel Hernández. La partida del delantero cubano dejó un vacío importante en el ataque rojiamarillo y el problema se profundiza porque Fernando Lesme todavía no está disponible. Ante ese escenario, el nombre de Mayron George, actualmente en Sporting FC, comenzó a tomar fuerza como una posible solución para el Team.

La situación cambió abruptamente este miércoles. Marcel Hernández solicitó finalizar anticipadamente su vínculo con Herediano ante la posibilidad de aprovechar una oportunidad profesional en el extranjero y la dirigencia aceptó su pedido, por lo que quedó en condición de jugador libre. Su partida no representa una salida más dentro del plantel. Herediano pierde a su goleador y una de sus principales referencias ofensivas en un momento especialmente delicado para el club, que además viene de realizar cambios en su cuerpo técnico.

El inconveniente es todavía mayor porque José de Jesús González también dejó anteriormente la institución. El mexicano salió para liberar un espacio destinado a la llegada de Fernando Lesme, pero el paraguayo todavía no ha podido quedar disponible.

Fernando Lesme, el otro problema que tiene Herediano

Lesme llegó para convertirse en una de las principales alternativas ofensivas del equipo, pero Herediano todavía no puede contar con él debido a que no tiene permiso de trabajo. De acuerdo con la información disponible, la situación está relacionada con la deuda de casi 700 millones que mantiene el club con el Ministerio de Hacienda, inconveniente que impide completar por ahora la inscripción del atacante paraguayo.

El escenario produjo una situación impensada para los florenses: después de desprenderse de González y ahora acordar la salida de Hernández, el Team se encuentra sin un delantero centro disponible mientras espera solucionar la situación de Lesme. Precisamente por eso la dirigencia podría verse obligada a buscar una respuesta inmediata en el mercado.

🇨🇺 39 goles para Marcel con Herediano



A24: 10 goles

CC24: 1 gol

C25: 5 goles

A25: 8 goles

CC25: 3 goles

C26: 12 goles



Sin lugar a dudas, la baja más inesperada y deportivamente más dolorosa en años. Con mínimas excepciones un 9 acá te garantiza +8 goles por torneo…



•… pic.twitter.com/R1jKyL3Efy — 𝗠𝗮𝗿𝗶  (@mariceciliano_) August 13, 2026

Mayron George aparece en el radar de Herediano

En ese contexto surgió el nombre de Mayron George. Según informó el periodista Kevin Jiménez durante una transmisión en vivo en sus redes sociales, Herediano tiene interés en hacerse con los servicios del delantero de Sporting FC. Por el momento se trata de un interés y no de una contratación cerrada, pero el perfil de George aparece como una alternativa interesante ante la necesidad que atraviesa el conjunto rojiamarillo.

El delantero regresó al fútbol costarricense a principios de 2026 para incorporarse a Sporting después de pasar aproximadamente una década en Europa. Durante su extensa experiencia internacional militó en clubes de países como Grecia, Dinamarca, Suecia, Francia, Suiza e Israel. Su eventual llegada permitiría a Herediano incorporar a un atacante experimentado y, sobre todo, cubrir una posición que quedó seriamente debilitada en cuestión de días.

Herediano necesita resolver un problema inesperado

La posible búsqueda de George aparece así como consecuencia de una sucesión de movimientos que terminó dejando al Team en una posición incómoda. Primero salió José de Jesús González, después Lesme no pudo quedar habilitado y finalmente Marcel Hernández solicitó marcharse. Ahora Herediano deberá decidir si acelera por Mayron George u otra alternativa mientras intenta solucionar paralelamente la situación administrativa de Fernando Lesme. El mercado pasó rápidamente de ser una posibilidad a convertirse en una necesidad para los florenses. Sin Marcel Hernández y sin poder utilizar todavía a Lesme, encontrar un delantero se transforma en uno de los asuntos más urgentes para Herediano.

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