Inicia la cuenta regresiva para que Jhon Durán sea nuevo jugador del Benfica

El delantero colombiano ya se encuentra en Lisboa para presentar exámenes médicos y concretar su incorporación al Benfica de Portugal.

Jhon Durán, a una firma de Benfica | Reuters

Del rumor a la confirmación, de la confirmación a la negociación y de la negociación a la incorporación. Ese ha sido el trajín de la última semana de Jhon Durán. En un acuerdo que fue a la velocidad de la luz, el colombiano habría encontrado nuevo equipo para seguir su carrera como futbolista profesional.

Nada más el viernes 17 de julio se estaba confirmando el interés del Benfica de Portugal por contar con el delantero ‘cafetero’ en esta temporada. Horas más tarde se reveló que ambos clubes habían llegado a un acuerdo total y solo restaban los exámenes médicos para que el goleador paisa se sumará a ‘Las Águilas’.

En ese orden de ideas, Jhon Durán aterrizó en territorio portugués para seguir avanzando en su proceso de ser nuevo jugador del Benfica. En su llegada fue abordado por varios medios de comunicación y sorprendió con un portugués más que fluido para responder todo los preguntado.

Jhon Durán ya está en Lisboa para fichar por Benfica

“Es el mejor equipo de Portugal. Vengo a ganarlo todo. Quiero empezar a trabajar y estoy muy feliz. Hablé con Ríos, es mi amigo. Espero tener el apoyo de los aficionados y quiero hacer muchos goles” afirmó el jugador que ya pasó por seis equipos diferentes a sus 22 años.

‼️ 𝐉𝐔𝐒𝐓 𝐈𝐍: Jhon Durán já aterrou em Portugal. 🇵🇹 pic.twitter.com/foKrU7yeQC — PLUS Benfica (@plusbenfica) July 18, 2026

El delantero surgido en el Envigado FC de Colombia se sumará al Benfica de Portugal en condición de préstamo por un año con opción de compra. El Al Nassr sigue siendo el dueño de sus derechos deportivos. Una vez más, Jhon Durán tendrá una oportunidad para volver a demostrar porqué fue el delantero con mejor promedio de gol de Europa en el 2024.

Dicho esto, el jugador que la última temporada militó en el Zenit de San Petersburgo de Rusia se convertirá en nuevo compañero de Richard Ríos. Una sociedad más que importante. Pues, de dar frutos la Selección Colombia podría echar mano de ello y sumarle una nueva pequeña sociedad a su plantilla.

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