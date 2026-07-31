Real Madrid prepara la cesión de Mastantuono: la Serie A toma ventaja

El argentino quedó fuera de la convocatoria para el duelo vs Fiiorentina y todo apunta a una cesión, con clubes italianos como principales opciones para continuar su carrera

Franco Mastantuono podría marcharse a la Serie A | Reuters

Franco Mastantuono atraviesa un momento que puede definir su segunda temporada en Europa. El futbolista argentino quedó fuera de la convocatoria del Real Madrid para el amistoso de este sábado ante la Fiorentina, una ausencia que coincide con las negociaciones para encontrarle un nuevo equipo durante el mercado de verano.

La lista presentada por José Mourinho incluyó a 20 jugadores para el compromiso que se disputará en el Wörthersee Stadion de Klagenfurt, Austria. El nombre de Mastantuono no apareció entre los delanteros convocados, pese a que había participado en los primeros encuentros de preparación frente al Alcorcón y el Leganés. Tampoco existe un reporte médico que explique su ausencia del viaje.

La decisión aumenta la posibilidad de que el extremo de 18 años continúe su carrera fuera del Santiago Bernabéu. Los reportes coinciden en que el Real Madrid busca una cesión por una temporada, preferentemente sin opción de compra, con el objetivo de que el jugador acumule minutos sin perder el control de sus derechos deportivos.

¿Por qué Franco Mastantuono saldría del Real Madrid?

Mastantuono completó su primera campaña en España con una participación limitada dentro de la rotación. El argentino disputó 35 partidos, marcó tres goles y acumuló mil 484 minutos en todas las competiciones durante la temporada 2025-2026. En LaLiga registró 23 apariciones, 11 de ellas como titular, y anotó un gol.

Su presencia en el equipo disminuyó conforme avanzó el curso, después de haber contado con oportunidades durante los primeros meses. La directiva considera que necesita jugar con regularidad para continuar su adaptación al fútbol europeo, por lo que una salida temporal aparece como una alternativa para el desarrollo del exjugador de River Plate.

El escenario también está relacionado con los movimientos del Real Madrid en el mercado. La llegada de Bernardo Silva aumentó la competencia en las posiciones ofensivas, además del fichaje de Carlos Espí y la inminente llegada de Yan Diomandé. La plantilla cuenta además con jugadores que pueden ocupar los sectores donde suele actuar Mastantuono, como Arda Güler, Brahim Díaz, Rodrygo y Federico Valverde.

La postura del conjunto español no implicaría una ruptura con el jugador. La fórmula que se analiza es un préstamo sin opción de compra, condición con la que el Real Madrid busca garantizar su regreso al término de la temporada. Mastantuono mantiene contrato con la institución y continúa considerado dentro de la planificación a largo plazo.

¿Qué equipos buscan el fichaje de Mastantuono?

La Serie A aparece como uno de los posibles destinos del argentino. Fiorentina, Roma y Milan han sido relacionados con una cesión, mientras que otros reportes también mencionan al Napoli entre los clubes que siguen su situación. La Fiorentina ya había expresado interés antes del amistoso que disputará frente al Real Madrid en Austria.

El campeonato italiano permitiría a Mastantuono continuar dentro de una de las principales ligas europeas y competir por un lugar con mayor continuidad. El Real Madrid evaluará tanto el proyecto deportivo como los minutos que cada equipo pueda ofrecerle, ya que la intención no sería concretar una venta definitiva, sino encontrar un espacio que favorezca su crecimiento.

Fulham también apareció durante las últimas semanas como una alternativa. El conjunto inglés es dirigido por Álvaro Arbeloa, quien conoce al futbolista por su etapa en el Real Madrid. El entrenador español habría solicitado su incorporación para la temporada 2026-2027, aunque los reportes más recientes colocan al fútbol italiano con opciones de recibirlo.

La posibilidad de regresar a River Plate, equipo en el que comenzó su carrera, fue descartada dentro de las negociaciones conocidas hasta ahora. Tanto el Real Madrid como Mastantuono priorizan que el siguiente paso se produzca en Europa, con la intención de mantener su proceso de adaptación y aumentar su participación antes de volver a competir por un lugar en el conjunto blanco.

La ausencia ante la Fiorentina representa el indicio más reciente sobre su futuro. Mientras el equipo de Mourinho continúa con la pretemporada, Mastantuono permanecerá en Madrid a la espera de que se defina su cesión. El club que lo reciba deberá aceptar una operación temporal y presentar un proyecto que le permita sumar los minutos que no encontró durante su primera campaña en España.

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