Comunicaciones vs San Pedro en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Comunicaciones San Pedro, Liga Guatemala, en vivo y en directo | Claro Sports

Comunicaciones y San Pedro protagonizan uno de los encuentros más atractivos de la segunda jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Los Cremas buscarán conseguir su primera victoria del campeonato, mientras que el recién ascendido intentará dar un nuevo golpe tras un debut soñado. Aquí te contamos a qué hora juegan, dónde ver el partido en vivo y cómo llegan ambos equipos.

Comunicaciones inició el Apertura 2026 con un empate sin goles frente a Suchitepéquez en condición de visitante, un resultado que dejó sensaciones encontradas por las expectativas que genera el plantel dirigido por Iván “El Fantasma” Figueroa. El conjunto albo realizó una importante renovación para volver a pelear por el título y ahora buscará aprovechar su primer partido como local para sumar de a tres y empezar a confirmar su candidatura en el campeonato.

Por su parte, San Pedro tuvo un estreno inmejorable en su regreso a la máxima categoría al derrotar 1-0 a Xelajú MC con un gol de Germán Águila en el estadio Marquesa de la Ensenada. El equipo de Edwin Vásquez comenzó con el pie derecho una temporada que tiene como principal objetivo consolidarse en la Liga Nacional, aunque ese triunfo también alimentó la ilusión de pelear por un lugar en la fase final del torneo.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Comunicaciones vs San Pedro de la jornada 2 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Comunicaciones y San Pedro será el sábado 1 de agosto a las 18:00 horas en el estadio Cementos Progreso y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX y Canal 11.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Comunicaciones vs San Pedro hoy

Ni Comunicaciones ni San Pedro cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 2 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Fantasma Figueroa y Edwin Vásquez no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en el inicio del semestre.

Comunicaciones: Fredy Pérez; Diego Santis, Karel Espino, Nicolás Olivera, Kevin Grijalva; Stheven Robles, Jonathan Moncada; Dairon Reyes, Omar Duarte, Nelson García; y Dewinder Bradley. DT: Marco Antonio Figueroa.

San Pedro: Vander Cruz; David Álvarez, Edwin Fuentes, Steveth Chacón; Edgar Macal, Emerson García; Yasnier Matos, Romario Gómez, Alexis Barrientos; Germán Águila y Sebastián Colón. DT: Edwin Vásquez.

Antecedentes y últimos resultados del Comunicaciones vs San Pedro en Liga de Guatemala

Será la primera vez que Comunicaciones y San Pedro se enfrentarán de manera oficial.

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