Rating Colombia del 5 de agosto de 2026, según CNC: ¿quién fue el eliminado de ‘Masterchef celebrity’?

El concurso de temática gastronómica vivió una noche de muchas emociones por la despedida de un integrante.

Capítulo de ‘Masterchef celebrity’. – @CanalRCN.

La mitad de la semana trajo un panorama interesante para las producciones de la televisión colombiana. Lo mostrado en el más reciente estudio de audiencias del Centro Nacional de Consultoría (CNC) volvió a dejar a ‘Yo me llamo’ en el liderato del rating con una enorme diferencia sobre el resto de programas. Por su parte, ‘Masterchef celebrity’ tuvo un aumento de audiencia por su noche de eliminación.

Rating en Colombia del 5 de agosto de 2026, según CNC

Yo me llamo – Caracol TV | 15,52 % Noticias Caracol PRM – Caracol TV | 10,62 % Masterchef celebrity – RCN | 8,86 % María, la caprichosa – Caracol TV | 6,95 % Noticias Caracol MD – Caracol TV | 6,93 % Pa’ seguirte queriendo – RCN | 6,11 % La rosa de Guadalupe, parte 2 – RCN | 5,19 % Espacio político, Partido Conservador – Caracol TV | 4,96 % Noticias RCN PRM – RCN | 4,44 % Enfermeras – RCN | 4,20 %

‘Masterchef celebrity’: ¿quién salió eliminado este 5 de agosto?

Este miércoles, hubo competencia por la permanencia en el programa de temática gastronómica. La periodista y presentadora Diana Mina presentó una preparación llamada ‘Familia Mina Tocora’, compuesto principalmente por pescado y que tenía una salsa con ingredientes asiáticos y apuntando hacia el picante. No obstante, su propuesta no convenció al jurado por inconformidad con el sabor general. Los otros concursantes que estaban en riesgo eran Iván Marín y Tavo Bernate, quienes siguen en el concurso.

Programación de fútbol para este jueves, 6 de agosto de 2026

2:00 p.m. | Benfica vs Hearts | UEFA Europa League.

6:00 p.m. | Corinthians vs Internacional | Copa de Brasil.

Así se mide el rating en Colombia

Hay que decir que existen varias compañías dedicadas a los estudios de consumo de productos televisivos y realizan sus propias mediciones, pero ninguna es tan fiable como la del Centro Nacional de Consultoría (CNC). Esta cuenta con cientos de miles de dispositivos que son analizados en tiempo real paran determinar la preferencia de los televidentes. La dinámica opera definir el porcentaje de puntuación va de la mano con la acción de cambiar de programa, lo cual le da más valor al producto que sintonizó que al que estaba viendo anteriormente.

Rating en Colombia de los últimos cinco días

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