Motagua vs FAS en vivo: dónde mirar la Copa Centroamericana 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Motagua FAS, Copa Centroamericana, en vivo y en directo | Claro Sports

Motagua y FAS protagonizan uno de los partidos más atractivos de la segunda jornada de la Copa Centroamericana 2026, con tres puntos que pueden resultar decisivos en la pelea por la clasificación a los cuartos de final. El conjunto hondureño intentará aprovechar el envión de su gran debut para acercarse a la siguiente ronda, mientras que el equipo salvadoreño hará su estreno en el torneo con la ilusión de comenzar con el pie derecho. Te contamos a qué hora juegan, dónde ver el partido en vivo y cómo llegan ambos equipos.

Motagua tuvo un estreno soñado en la Copa Centroamericana al golear 5-0 a Verdes FC como visitante. El equipo dirigido por Javier López fue ampliamente superior y construyó la victoria con goles de Luis Vega, Denis Meléndez, Jonathan Moya (2) y Jormodan García, colocándose como líder del Grupo D por diferencia de gol. Además, el Ciclón Azul también arrancó con fuerza la Liga Nacional de Honduras, donde venció 3-0 a Juticalpa gracias a los tantos de Jonathan Moya, Rodrigo De Olivera y Óscar Padilla Discua, confirmando el gran momento que atraviesa.

Por su parte, FAS debutará en la Copa Centroamericana 2026 luego de haber quedado libre en la primera jornada. El conjunto dirigido por Adrián Sánchez disputará el certamen por segunda vez en su historia tras clasificarse como el equipo con más puntos de la tabla acumulada de los torneos Apertura 2025 y Clausura 2026 de El Salvador. Los Tigrillos buscarán superar por primera vez la fase de grupos y llegan con confianza después de golear 4-0 a Inca Aruba en el campeonato salvadoreño, con anotaciones de Rafael Tejada, Edgar Medrano, Nelson Bonilla y Josué Cartagena.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Motagua vs FAS de la jornada 2 de la Copa Centroamericana?

El encuentro entre Motagua y FAS se disputará el jueves 6 de agosto a las 21:00 horas en en el estadio Nacional Chelato Ucles, en la ciudad de Tegucigalpa. Para ver todas las acciones del encuentro se podrá seguir en vivo y en directo a través de Disney+ Premium para el público de Honduras y El Salvador. Además, el partido entre Motagua y FAS se podrá ver en vivo, en Estados Unidos, a través del canal oficial de Concacaf en YouTube.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Motagua vs FAS hoy

Ni Motagua ni FAS cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 2 de la Copa Centroamericana 2026. Se estima que Javier López y Adrián Sánchez no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en el inicio del semestre.

Motagua: Luis Ortiz; Cristopher Meléndez, Giancarlo Sacaza, Luis Vega, Clever Portillo; Denis Meléndez, Óscar Padilla, Alejandro Reyes; Jorge Serrano, Jonathan Moya y Jesús Batiz. DT: Javier López.

FAS: Kevin Carabantes; Miguel Murillo, Jorge Cruz, Rudy Clavel, Juan Vega; Yan Maciel, José Portillo, Elmer Bonilla; Melvin Urbina, Nelson Bonilla y Rafael Tejada. DT: Adrián Sánchez.

Antecedentes y últimos resultados del Motagua vs FAS

Será la primera ocasión en la que se enfrenten Motagua y FAS a lo largo de su historia de manera oficial.

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