Santo Domingo 2026 se despide con una Ceremonia de Clausura emotiva y una fiesta protagonizada por México

La delegación mexicana recibió un reconocimiento por liderar el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 llegaron a su final con una Ceremonia de Clausura llena de momentos emotivos en la Arena Banreservas. La justa regional se despidió tras 16 días de actividades, acompañada de música y diversos reconocimientos, entre ellos a México por dominar el medallero con más de 400 metales.

La fiesta en la capital dominicana inició con el ingreso de todas las delegaciones al recinto, sin un orden definido como sucedió en la Ceremonia de Inauguración, dejando claro que la justa regional es una festividad creada por y para los y las atletas de las diferentes naciones que la componen.

Los deportistas entraron a la Arena Banreservas con los banderines de sus respectivos países y compartiendo con los participantes de otras nacionalidades, demostrando que el deporte se usa como un puente para crear una amistad. Sin embargo, los que se llevaron los aplausos y la ovación fueron los voluntarios cuando entraron al lugar, como muestra de agradecimiento por la labor hecha en los distintos predios.

La emoción creció cuando se escuchó el himno nacional de República Dominicana, país que albergó la edición XXV de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Y por si esto fuera poco, la gente se puso de pie con la aparición de Juan Luis Guerra con el tema ‘Canto a la Patria’, la cual donó al Estado en 2006.

Durante la Ceremonia también se mostró un video de agradecimiento de todos los deportistas a Santo Domingo 2026 por el recibimiento y por la organización a lo largo de los últimos 16 días. Una situación que emocionó a todo el Comité Organizador, quienes vivieron un momento muy especial más adelante.

Después de los agradecimientos de los y las atletas, los artistas Manny Cruz y Techy se hicieron presente en la tarima para cantar el tema Dominicano Soy 2026 para hacer mucho más grande la fiesta en la Ceremonia de Clausura y dar paso a los discursos protocolarios que se robaron los reflectores.

Comité Organizador recibe la medalla centenario por su labor en Santo Domingo 2026

Luis Mejía Oviedo, presidente de Centro Caribe Sports, tomó el micrófono para darle las gracias a los deportistas, al mandatario de República Dominicana, a los voluntarios y al Comité Organizador, al cual le dio una medalla del centenario a cada uno de los miembros por su labor en Santo Domingo. El acto emocionó al presidente del organismo, José Monegro, quien no pudo evitar derramar algunas lágrimas por el reconocimiento.

“Fueron 16 días de satisfacciones, pero no fueron los 16 días sino el camino transcurrido. En estos días pudimos compartir con seis mil atletas y los voluntarios. Hay que reconocer que somos Centroamérica y el Caribe, tener esta delegación empujando todos juntos para tener estos Juegos. Estoy agradecido con cada uno de ustedes. Les juró que escribí un discurso, pero cómo hacerlo con este ambiente, con la alegría y el apoyo de ustedes, cómo hacerlo cuando Juan Luis Guerra dijo que quería hacerle un homenaje a los atletas y voluntarios. Los dominicanos pudimos demostrar que podemos hacer muchas cosas cuando nos unimos”, comentó tras recibir el reconocimiento.

Los reconocimientos no terminaron ahí, pues Mejía Oviedo también reconoció al primer voluntario que llegó a República Dominicana para apoyar en la organización, al señor Víctor José Herrera. Después hizo lo propio con diferentes atlas por sus actuaciones como fue el caso del colombiano Yeison López, quien rompió el récord mundial al levantar 182kg, lo que le valió para quedarse con el oro en la prueba.

También se le dio una medalla del centenario al atleta local Christopher Melenciano Reyes, quien se colgó la presea áurea en atletismo. Una hazaña que se volvió mayor en los Juegos Centroamericanos después de conocer que cuenta con dificultades auditivas, por lo que pasó a la tarima acompañado de su madre para recibir el premio. Lo que hizo más emotivo este reconocimiento es que los atletas reconocieron su esfuerzo con lenguaje de señas, lo que significó una muestra de unión entre los deportistas.

México recibe reconocimiento por dominar el medallero de Santo Domingo 2026

En uno de los actos más emocionantes de la Ceremonia de Clausura de Santo Domingo 2026 fue el reconocimiento a los tres países que dominaron el medallero en la justa regional. Luis Mejía Oviedo entregó un premio a Cuba por ocupar el tercer lugar con 155 metales, después fue el turno de Colombia que sumó 266 preseas.

Por último, el presidente de Centro Caribe Sports reconoció con mucha emoción a México por conquistar los Juegos Centroamericanos y del Caribe con un total de 407 medallas; 167 de oro, 125 de plata y 115 de bronce. María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano, Samantha Olvera, jefa de misión y los atletas Uziel Muños y Andrea Martínez recogieron el premio en medio de una gran ovación por parte del resto de deportistas que formaron parte de la delegación mexicana.

Al final, el presidente de República Dominicana dio un discurso para agradecer a todos los que formaron parte de la justa deportiva en su país, recalcando lo hecho por los voluntarios y el pueblo dominicano, que mostró su unión y solidaridad para llevar a cabo el evento deportivo más importante de la región.

La Ceremonia de Clausura cerró con broche de oro con la presentación de Grupo Ilegales, que interpretó varios temas, entre ellos sus éxitos Como un Trueno, La Morena y la canción oficial de Santo Domingo 2026, Corazón de Fiesta. En el escenario lució el baile y la participación de los atletas, quienes se unieron a la fiesta al bailar y cantar sobre la tarima, un recuerdo que guardarán con sus respectivas medallas.

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