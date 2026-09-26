Santa Fe cumple la tarea en Santa Marta y avanza a los octavos de final de la Copa BetPlay

Independiente Santa Fe avanzó a octavos de la Copa BetPlay 2026 tras empatar ante Unión Magdalena en el Sierra Nevada.

Titular de Santa Fe vs Unión Magdalena por Copa BetPlay | Vizzor Image

Tras varias semanas de espera por fin se definió la llave entre Unión Magdalena e Independiente Santa Fe, la cual estaba pendiente de la fase 1B de la Copa BetPlay 2026. El ‘León’ avanza al imponerse en el global por 3-1 y sacar un empate en suelo samario en la vuelta.

Recordemos que este cotejo se aplazó bastante por la participación del ‘Cardenal’ en Copa Sudamericana y por el terremoto que sacudió al país en el mes de agosto. A pesar que fue larga la espera, ya se sabe que el rival de los octavos de final contra Fortaleza es el conjunto ‘Albirrojo’.

La ida la había ganado Santa Fe por 2-0 en El Campín con goles de Franco Fagúndez y Luis Palacios. Si bien fue una ventaja importante, el dilema pasaba por el tiempo que pasó para ese segundo choque en el Sierra Nevada. Eso no fue un impedimento para que el equipo bogotano lograra sacar la clasificación adelante.

Un primer tiempo de suspenso

Nada más al minuto 10 de compromiso el Unión Magdalena metió presión al ponerse arriba en el marcador por intermedio de Freddy Molina. En ese momento el ‘Ciclón’ se ponía a un solo gol de igualar la serie y en casa, lo que le daba para pensar que iba a ser posible hacer algo más.

A pesar de tener varias aproximaciones, el equipo samario no consiguió hacerle más daño al ‘Cardenal’, que salió al terreno de juego con varias modificaciones en su once titular. Sin embargo, no dejaba de ser una alarma que el rival estuviera asechando y con chances de revertir la situación.

Un golazo para la calma

Para el complemento, sobre todo en los instantes iniciales, Santa Fe fue agresivo en ataque y quería meterse de nuevo en el partido. La búsqueda del arco dio sus frutos y Christian Portocarrero con un zapatazo puso el 1-1, que le daba un respiro a los dirigidos por Repetto en el Sierra Nevada.

Tras esa anotación, Unión volvió a manejar los hilos del partido y a aproximarse al área de Weimar Asprilla. No obstante, el combinado samario no tuvo claridad en el último cuarto de cancha y quedó eliminado de la Copa BetPlay. Ahora debe seguir su camino en el Torneo BetPlay.

Santa Fe por su parte debe preparar de la mejor manera el partido de los octavos de final contra Fortaleza, el cual es duelo único. Eso se estableció para poder cuadrar toda la programación del fútbol colombiano en general, al igual que los cuartos del mismo certamen.

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