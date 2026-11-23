Marvel Studios presentó este 23 de noviembre el avance final de su película más grande con el regreso de personajes históricos y una guerra entre universos

Tráiler final de Avengers: Doomsday. | @MarvelStudios

Marvel Studios encendió la cuenta regresiva para uno de los estrenos más esperados de 2026. Este lunes 23 de noviembre, la compañía presentó el tráiler final de Avengers: Doomsday, una película que reunirá a distintas generaciones de superhéroes y que tendrá a Robert Downey Jr. como Doctor Doom, el villano encargado de poner en peligro el futuro del multiverso.

El nuevo adelanto anticipa una guerra entre realidades que amenaza con cambiar para siempre al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Los Vengadores, los Cuatro Fantásticos y los X-Men deberán enfrentar una crisis que supera los conflictos individuales de sus respectivas franquicias, en una historia que promete consecuencias para varios de sus protagonistas.

Uno de los elementos que más llama la atención es el regreso de Steve Rogers, interpretado por Chris Evans, cuya historia vuelve a ocupar un lugar importante después de los acontecimientos de Avengers: Endgame. El avance también muestra una nueva etapa de su relación con Peggy Carter, personaje de Hayley Atwell, y revela que ambos tienen un hijo adolescente con lo que esta familia tiene un papel central en este conflicto que tiene a Dr Doom como amenaza central de la existencia de todo el multiverso.

¿Qué revela el tráiler final de Avengers: Doomsday?

El avance ofrece nuevas pistas sobre la amenaza de Doctor Doom y la destrucción del multiverso, un conflicto que obligará a personajes de distintas realidades a unir fuerzas. La película apuesta por reunir a héroes que hasta ahora habían desarrollado sus historias en diferentes equipos y universos cinematográficos.

Otra de las revelaciones está relacionada con Cyclops, interpretado por James Marsden, quien aparece como el líder de los mutantes. Su icónica frase (“to me my X-Men”) y su participación refuerza el protagonismo que tendrá este equipo de superhéroes dentro de la historia, junto con personajes como Charles Xavier, Magneto, Mystique y Beast.

Y, como ya habíamos apuntado, la historia de Steve Rodgers quitará diversas dudas que existen con él y su familia a partir de los hechos de Avengers:Endgame con todo lo que tiene que ver con el regreso de las Gemas del Infinito y su permanencia en una línea temporal donde se quedó con su gran amor, Peggy Carter.

¿Qué superhéroes aparecerán en Avengers: Doomsday?

La película contará con un reparto que incluye a Chris Hemsworth como Thor, Chris Evans como Steve Rodgers, Anthony Mackie como Sam Wilson (Capitán América), Pedro Pascal como Reed Richards, Vanessa Kirby como Sue Storm y Florence Pugh como Yelena Belova. También regresarán Tom Hiddleston como Loki, Patrick Stewart como Charles Xavier e Ian McKellen como Magneto.

Entre los personajes confirmados también aparecen Shuri, Namor, Shang-Chi, Gambit, Bucky Barnes y Kate Bishop (quien apenas el domingo 22 adelantó su participación), lo que permitirá conectar diferentes etapas del UCM. La participación de los Cuatro Fantásticos y los X-Men amplía el alcance de una historia que podría redefinir las alianzas entre los superhéroes.

¿Cuándo se estrena Avengers: Doomsday en México?

Avengers: Doomsday tiene previsto su estreno el 16 de diciembre de 2026. La película está dirigida por Anthony y Joe Russo, responsables de Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame, y será la antesala de Avengers: Secret Wars, programada para diciembre de 2027.