Puntarenas vs Saprissa en vivo: partido de la Liga de Costa Rica 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre Puntarenas y Saprissa por la jornada 18 del Torneo Clausura de Costa Rica.

Puntarenas vs Saprissa, Liga de Costa Rica, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Puntarenas FC y Deportivo Saprissa! Este domingo 26 de abril se enfrentan por la jornada 18 del Torneo Clausura en el Estadio Miguel Ángel “Lito” Pérez. El duelo presenta realidades muy distintas: un equipo que pelea por salir del fondo y otro que ya aseguró su lugar en la fase final del campeonato.

Puntarenas FC atraviesa un momento complicado en el torneo. El equipo de César Alpizar no logra reencontrarse con la victoria y se mantiene en la parte baja de la clasificación. En su último partido fue superado ampliamente por Alajuelense, en un resultado que expuso nuevamente problemas defensivos que ha arrastrado durante varias fechas. Ahora, en casa, intentará cortar la mala racha y despedir la fase regular con una mejor imagen ante su afición.

Por su parte, Deportivo Saprissa llega en un escenario mucho más positivo. El conjunto dirigido por Hernán Medford ocupa el segundo lugar de la tabla y ya tiene asegurado su pase a las semifinales. En la jornada anterior consiguió una victoria contundente que reafirma su buen momento ofensivo. Con la clasificación en el bolsillo, buscará seguir sumando para mantener ritmo competitivo de cara a la fase decisiva del torneo.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Puntarenas vs Saprissa hoy domingo 26 de abril de 2026?

El encuentro entre Puntarenas y Saprissa está programado para el jueves 23 de abril a las 20:00 horas y se disputará en el estadio Alejandro Morera Soto. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de FUTV.

Alineaciones del Puntarenas vs Saprissa para la jornada 18, al momento

Ni Puntarenas ni Saprissa cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la fecha 18 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Costa Rica. Se estima que César Alpizar y Hernán Medford no harán muchas variantes con respecto a los partidos anteriores.

Puntarenas : Adonis Pineda, Farbod Samadian, Wesly Decas, Hiram Muñoz, Kenner Gutiérrez, Ignacio Gómez, Raheem Cole, Ulises Segura, Randy Taylor, Daniel Colindres, Doryan Rodríguez. DT : César Alpizar.

: Adonis Pineda, Farbod Samadian, Wesly Decas, Hiram Muñoz, Kenner Gutiérrez, Ignacio Gómez, Raheem Cole, Ulises Segura, Randy Taylor, Daniel Colindres, Doryan Rodríguez. : César Alpizar. Saprissa: Abraham Madriz, Gerald Taylor, Kendall Waston, Fidel Escobar, Jorkaeff Azofeifa, Alberth Barahona, Jefferson Brenes, Marvin Loria, Luis Paradela, Bancy Hernandez, Tomás Rodríguez. DT: Hernán Medford.

Antecedentes del Puntarenas vs Saprissa y últimos resultados en la Liga de Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Puntarenas y Saprissa:

13 de enero de 2026 | Saprissa 2-2 Puntarenas | Torneo Clausura

26 de octubre de 2025 | Saprissa 2-1 Puntarenas | Torneo Apertura

10 de septiembre de 2025 | Puntarenas 3-1 Saprissa | Torneo Apertura

15 de abril de 2025 | Puntarenas 1-2 Saprissa | Torneo Clausura

12 de febrero de 2025 | Saprissa 0-0 Puntarenas | Torneo Clausura

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