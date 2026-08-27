Agenda deportiva del 27 al 30 de agosto: Bundesliga, debut de la ‘Hormiga’ y sorteos en Europa

La agenda del 27 al 30 de agosto reúne la Vuelta a España, Liga MX, fútbol europeo, MotoGP, Maratón CDMX, MLB, LMB, tenis, golf y automovilismo con horario y transmisión en México

Agenda deportiva del 27 al 30 de agosto | Claro Sports

La agenda deportiva del 27 al 30 de agosto reúne la etapa de montaña de la Vuelta a España, la jornada 6 de la Liga MX, el inicio de la Bundesliga, partidos de las principales ligas europeas y el Maratón de la Ciudad de México. La programación también incluye los sorteos de la Europa League y la Conference League, la Serie de Campeonato de la LMB, el Gran Premio de Aragón de MotoGP, NASCAR, IndyCar, WRC, boxeo, UFC, MLB y el comienzo del cuadro principal del US Open.

Eventos deportivos imperdibles del 27 al 30 de agosto: horario y dónde ver

El fútbol tendrá actividad desde el jueves, cuando Barcelona reciba al Athletic Club a las 13:00 horas por Sky Sports en un partido pendiente de la primera jornada de LaLiga. El viernes, Bayern Munich y Stuttgart abrirán la Bundesliga a las 12:30; Lille enfrentará al PSG a las 12:45 y Crystal Palace jugará contra Manchester City a las 13:00. En México, la Liga MX iniciará su jornada 6 con Necaxa ante Cruz Azul, Atlante frente a León y Tijuana contra Pumas.

El fin de semana concentrará otros eventos. La Vuelta a España disputará las etapas 6, 7, 8 y 9, mientras que el MotoGP tendrá práctica, clasificación, Sprint y carrera en Aragón. El sábado se celebrarán la primera carrera de IndyCar en Milwaukee, la Coke Zero Sugar 400 de NASCAR y las peleas de Moses Itauma y Lester Martínez. El domingo, el Maratón de la Ciudad de México comenzará a las 5:45 horas por Claro Sports, el US Open abrirá su cuadro principal y la actividad cerrará con Toluca ante FC Juárez y Monterrey contra Atlético de San Luis.

Claro Sports con los mejores eventos deportivos: agenda del 27 al 30 de agosto

Jueves 27 de agosto

13:30 | Ciclismo | Vuelta a España | Highlights de la etapa 6 | Claro Sports

19:00 | Lucha libre | TNA Wrestling Impact | Claro Sports

19:30 | Béisbol | Guerreros de Oaxaca vs Olmecas de Tabasco | LMB | Serie de Zona, juego 7 (si es necesario) | Claro Sports

Viernes 28 de agosto

Por confirmar | Béisbol | LMB | Serie de Campeonato | Claro Sports

05:00 | Fútbol | Sorteos de Europa League y Conference League | Fase de liga | Claro Sports

12:30 | Ciclismo | Vuelta a España | Highlights de la etapa 7 | Claro Sports

13:05 | Fútbol | Rio Ave vs Sporting Lisboa | Liga Portugal | Jornada 4 | Claro Sports

19:30 | Ciclismo de montaña | Copa del Mundo UCI MTB en Les Gets | Round 8, XCC, XCO y DHI | Claro Sports

Sábado 29 de agosto

10:50 | Fútbol | Académico Viseu vs Porto | Liga Portugal | Jornada 4 | Claro Sports

13:30 | Ciclismo | Vuelta a España | Highlights de la etapa 8 | Claro Sports

Domingo 30 de agosto

Por confirmar | Béisbol | LMB, Serie de Campeonato| Claro Sports

05:45 | Atletismo | Maratón de la Ciudad de México Telcel 2026 | Claro Sports

11:50 | Fútbol | Asteras Tripolis vs Olympiacos | Super Liga de Grecia | Jornada 2 | Claro Sports

12:45 | Automovilismo | GT Challenge de las Américas, Barbados | Hit 1 | Claro Sports

14:00 | Ciclismo | Vuelta a España | Highlights de la etapa 9 | Claro Sports

14:45 | Automovilismo | GT Challenge de las Américas, Barbados | Hit 2 | Claro Sports

Jueves 27 de agosto: Sorteo de la Champions League y actividad en España

La actividad comienza con la etapa 6 de la Vuelta a España y continúa con el Tour Championship, torneo que define la FedExCup. En el fútbol europeo sobresalen el sorteo de la Champions League y los partidos pendientes Celta de Vigo contra Osasuna y Barcelona frente al Athletic Club. La jornada también contempla MLB, pretemporada de la NFL y posibles juegos 7 en la LMB.

06:45 | Ciclismo | Vuelta a España: Alcossebre-Castelló | Etapa 6 | ESPN y Disney+ Premium

09:00 | Golf | Tour Championship | Final de la FedExCup | Primera ronda | ESPN y Disney+ Premium

10:00 | Fútbol | Sorteo de la Champions League | UEFA.com y UEFA.tv; TNT Sports/HBO Max

12:30 | Fútbol | Celta de Vigo vs Osasuna | LaLiga | Jornada 1 aplazada | Sky Sports

13:00 | Fútbol | Barcelona vs Athletic Club | LaLiga | Jornada 1 aplazada | Sky Sports

17:00 | Fútbol americano | Steelers vs Bills | NFL | Pretemporada, semana 3 | DAZN/NFL Game Pass

17:05 | Béisbol | Astros vs Yankees | MLB | Temporada regular | MLB.TV

17:15 | Béisbol | Dodgers vs Braves | MLB | Temporada regular | MLB.TV

19:00 | Lucha libre | TNA Wrestling Impact | Programa semanal | Claro Sports

19:00 | Béisbol | Pericos vs Diablos Rojos | LMB | Serie de Zona, juego 7 (si es necesario) | Azteca Deportes digital

19:30 | Béisbol | Guerreros vs Olmecas | LMB | Serie de Zona, juego 7 (si es necesario) | Claro Sports

Viernes 28 de agosto: Inicia la Bundesliga y se sortea la Europa League y Conference League

El viernes presenta actividad desde la madrugada con MotoGP, la Vuelta a España y el Rally del Paraguay. En fútbol, Bayern Munich recibe al Stuttgart en el comienzo de la Bundesliga, mientras que Milan, PSG, Manchester City y Sporting Lisboa entran en acción. La Liga MX tendrá tres partidos y la final de la Zona Norte de la LMB iniciará en Tijuana.

02:45 | Motociclismo | Gran Premio de Aragón, práctica libre 1 | MotoGP | ESPN

05:00 | Fútbol | Sorteos de Europa League y Conference League | Fase de liga 2026-27 | Claro Sports

05:30 | Ciclismo | Vuelta a España: Vall d’Alba-Valdelinares | Etapa 7 | ESPN y Disney+ Premium

07:03 | Automovilismo | Rally del Paraguay | Primera jornada del WRC | Rally.TV

09:00 | Golf | Tour Championship | Final de la FedExCup | Segunda ronda | ESPN y Disney+ Premium

11:00 | Fútbol | Racing de Santander vs Elche | LaLiga | Jornada 3 | Sky Sports

12:00 | Fútbol | Groningen vs Fortuna Sittard | Eredivisie | Jornada 4 | Disney+

12:30 | Fútbol | Bayern Múnich vs Stuttgart | Bundesliga | Jornada 1 | FOX/FOX One

12:45 | Fútbol | Milan vs Venezia | Serie A | Jornada 2 | Disney+

12:45 | Fútbol | Lille vs PSG | Ligue 1 | Jornada 2 | Señal para México por confirmar

13:00 | Fútbol | Crystal Palace vs Manchester City | Premier League | Jornada 2 | TNT Sports/HBO Max

13:00 | Fútbol | Wrexham vs Birmingham City | Championship | Jornada 3

13:05 | Fútbol | Rio Ave vs Sporting Lisboa | Liga Portugal | Jornada 4 | Claro Sports

13:30 | Fútbol | Alavés vs Villarreal | LaLiga | Jornada 3 | Sky Sports

15:00 | Automovilismo | Clasificación de la Coke Zero Sugar 400 | NASCAR Cup en Daytona | FOX One

16:40 | Béisbol | Dodgers vs Tigers | MLB| Temporada regular | MLB.TV

17:15 | Béisbol | Red Sox vs Yankees | MLB | Temporada regular | Apple TV y MLB.TV

18:00 | Fútbol americano | Cowboys vs Saints | NFL | Pretemporada, semana 3 | DAZN/NFL Game Pass

19:00 | Fútbol | Necaxa vs Cruz Azul | Liga MX | Jornada 6 | FOX One

19:00 | Fútbol | Atlante vs León | Liga MX | Jornada 6 | ESPN y Azteca 7

20:35 | Béisbol | Sultanes vs Toros de Tijuana | LMB | Final de la Zona Norte, juego 1 | LMB.TV

21:10 | Fútbol | Tijuana vs Pumas | Liga MX | Jornada 6 | FOX One

Sábado 29 de agosto: UFC Shanghai y los grandes de la Liga MX

El sábado comenzará con la clasificación de MotoGP y la cartelera de UFC Shanghai. Liverpool recibirá al Nottingham Forest en la Premier League y Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Juventus, Atlético de Madrid y Porto tendrán partidos en sus torneos locales. Por la tarde se disputarán la carrera 1 de IndyCar en Milwaukee, la fecha de NASCAR en Daytona y cuatro encuentros de la Liga MX.

02:50 | Motociclismo | Gran Premio de Aragón, Q1 y Q2 | Clasificación de MotoGP | ESPN

04:00 | Artes marciales mixtas | Umar Nurmagomedov vs Song Yadong | UFC Shanghai | Paramount+

05:30 | Fútbol | Liverpool vs Nottingham Forest | Premier League | Jornada 2 | TNT Sports/HBO Max

05:30 | Fútbol | Wolverhampton vs Stoke City | Championship | Jornada 3 | ESPN/Disney+ por confirmar

06:45 | Ciclismo | Vuelta a España: Puçol-Xeraco | Etapa 8 | ESPN y Disney+ Premium

07:00 | Motociclismo | Gran Premio de Aragón | Carrera Sprint de MotoGP | ESPN

07:30 | Fútbol | Elversberg vs Bayer Leverkusen | Bundesliga | Jornada 1 | FOX/FOX One

09:00 | Fútbol | Levante vs Betis | LaLiga | Jornada 3 | Sky Sports

09:15 | Fútbol | Strasbourg vs Lens | Ligue 1| Jornada 2 |

10:30 | Fútbol | Tottenham vs Newcastle | Premier League | Jornada 2 | FOX/FOX One

10:50 | Fútbol | Académico Viseu vs Porto | Liga Portugal | Jornada 4 | Claro Sports

11:00 | Fútbol | Real Sociedad vs Espanyol | LaLiga | Jornada 3 | Sky Sports

11:00 | Golf | Tour Championship | Final de la FedExCup | Tercera ronda | ESPN y Disney+ Premium

11:05 y 17:15 | Béisbol | Red Sox vs Yankees | MLB, doble cartelera | MLB.TV

11:30 | Boxeo | Moses Itauma vs Filip Hrgovic | Campeonato pesado de la IBF | DAZN

12:30 | Automovilismo | Milwaukee Mile | Carrera 1 | IndyCar | ESPN/Disney+

12:45 | Fútbol | Juventus vs Parma | Serie A | Jornada 2 | Disney+; ESPN por confirmar

13:30 | Fútbol | Sevilla vs Atlético de Madrid | LaLiga | Jornada 3 | Sky Sports

17:00 | Fútbol | Atlas vs Querétaro | Liga MX | Jornada 6 | ViX Premium

17:00 | Fútbol | Pachuca vs Chivas | Liga MX | Jornada 6 | FOX One

17:30 | Automovilismo | Coke Zero Sugar 400 | NASCAR Cup en Daytona | FOX One

17:30 | Boxeo | Lester Martínez vs Luka Plantic | Campeonato interino supermediano del CMB | ProBox TV

19:05 | Fútbol | América vs Puebla | Liga MX | Jornada 6 | Canal 5, TUDN y ViX

20:35 | Béisbol | Sultanes vs Toros de Tijuana | LMB | Final de la Zona Norte, juego 2 | LMB.TV

21:10 | Fútbol | Santos Laguna vs Tigres | Liga MX | Jornada 6 | Canal 5, TUDN, ESPN y ViX

Domingo 30 de agosto: Arranca el US Open y posible estreno de la ‘Hormiga’ González

La última jornada abrirá con la etapa 9 de la Vuelta a España y continuará con el Maratón de la Ciudad de México. La carrera de MotoGP en Aragón comenzará a las 06:00 horas, antes de los partidos de Chelsea, Real Madrid, Manchester United, Napoli, Inter y Olympiacos. El tenis tendrá el comienzo del US Open y el automovilismo completará su programa con IndyCar, WRC y dos hits del GT Challenge de las Américas.

04:00 | Ciclismo | Vuelta a España: Villajoyosa-Alto de Aitana | Etapa 9 | ESPN y Disney+ Premium

04:15 | Fútbol | Utrecht vs PSV | Eredivisie, jornada 4 | Disney+

05:45 | Atletismo | Maratón de la Ciudad de México Telcel 2026 | Claro Sports

06:00 | Motociclismo | Gran Premio de Aragón | Carrera de MotoGP | ESPN

06:30 | Fútbol | Feyenoord vs ADO Den Haag | Eredivisie, jornada 4 | Disney+

07:00 | Fútbol | Chelsea vs Brighton | Premier League | Jornada 2 | TNT Sports/HBO Max

08:45 | Fútbol | Telstar vs Ajax | Eredivisie | Jornada 4 | Disney+

09:00 | Fútbol | Real Madrid vs Málaga | LaLiga | Jornada 3 | Sky Sports

09:00 | Tenis | US Open | Primera ronda | Jornada inaugural | ESPN y Disney+

09:30 | Fútbol | Manchester United vs Ipswich Town | Premier League| Jornada 2 | TNT Sports/HBO Max

10:00 | Golf | Tour Championship | FedExCup | Ronda final | ESPN y Disney+ Premium

10:30 | Fútbol | Napoli vs Como | Serie A | Jornada 2 | Disney+

11:00 | Automovilismo | Milwaukee Mile | Carrera 2 | IndyCar | ESPN/Disney+

11:30 | Fútbol | Deportivo La Coruña vs Valencia | LaLiga| Jornada 3 | Sky Sports

11:35 | Béisbol | Red Sox vs Yankees | MLB | Temporada regular | MLB.TV

11:50 | Fútbol | Asteras Tripolis vs Olympiacos | Super Liga de Grecia | Claro Sports

12:15 | Automovilismo | Rally del Paraguay, Power Stage | WRC | Rally.TV

12:45 | Fútbol | Cagliari vs Inter | Serie A | Jornada 2 | Disney+

12:45 | Fútbol | Monaco vs Olympique de Marsella | Ligue 1 | Jornada 2

12:45 | Automovilismo | GT Challenge de las Américas, Barbados | Hit 1 | Claro Sports

13:00 | Béisbol | Final de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas | Juego por el campeonato | ESPN/Disney+

13:30 | Fútbol | Celta de Vigo vs Athletic Club | LaLiga | Jornada 3 | Sky Sports

14:45 | Automovilismo | GT Challenge de las Américas, Barbados | Hit 2 | Claro Sports

18:00 | Fútbol | Toluca vs FC Juárez | Liga MX | Jornada 6 | ViX Premium

20:10 | Fútbol | Monterrey vs Atlético de San Luis | Liga MX | Jornada 6 | ViX Premium

Te puede interesar