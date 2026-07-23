Rating Colombia del 22 de julio de 2026, según CNC: hay pelea fuerte por la punta

Las mediciones del miércoles mostraron calificaciones más apretadas y posiciones repartidas en el top 10 de los programas.

Capítulo de ‘Yo me llamo’. – @CaracolTV.

La televisión colombiana ha retornado a su programación habitual tras el Mundial 2026 y los canales han venido estrenando productos para hacerse con la preferencia del público. El más reciente estudio de audiencias realizado por el Centro Nacional de Consultoría (CNC) mostró calificaciones más apretadas en la parte alta del top 10. El liderato sigue siendo para un canal.

Rating en Colombia del 22 de julio de 2026, según CNC

Yo me llamo – Caracol TV | 15,01 % Noticias Caracol PRM – Caracol TV | 10,46 % Masterchef Celebrity – RCN | 9,35 % Vecinos – Caracol TV | 8,35 % Pa’ seguirte queriendo – RCN | 7,53 % Noticias Caracol MD – Caracol TV | 6,59 % Espacio político, Partido Conservador – RCN | 5,44 % La rosa de Guadalupe, parte 2 – RCN | 5,31 % Noticias RCN PRM – RCN | 4,99 % Enfermeras – RCN | 4,82 %

Programación de fútbol para este jueves, 23 de julio de 2026

1:00 a.m. | St. Gallen vs Benfica | UEFA Champions League.

5:30 p.m. | Corinthians vs Remo | Brasileirao.

5:00 p.m. | Bolívar vs Gremio | Copa Sudamericana.

7:30 p.m. | Santa Fe vs Caracas | Copa Sudamericana.

7:30 p.m. | Boca Juniors vs O’Higgins | Copa Sudamericana.

¿Cómo se mide el rating en Colombia?

Hay que decir que existen varias compañías dedicadas a los estudios de consumo de productos televisivos y realizan sus propias mediciones, pero ninguna es tan fiable como la del Centro Nacional de Consultoría (CNC). Esta cuenta con cientos de miles de dispositivos que son analizados en tiempo real paran determinar la preferencia de los televidentes. La dinámica opera definir el porcentaje de puntuación va de la mano con la acción de cambiar de programa, lo cual le da más valor al producto que sintonizó que al que estaba viendo anteriormente.

Rating de los últimos cinco días en Colombia

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