Betis vs Real Madrid en vivo: horario y dónde ver la jornada 32 de LaLiga 2026

El equipo blanco visita La Cartuja para iniciar la fecha del fútbol español

¿Cuándo juega el Betis vs Real Madrid y dónde mirar? | Claro Sports

La jornada 32 de la Liga española arranca el viernes 24 de abril en La Cartuja de Sevilla, con la visita del Real Madrid al Betis, dos equipos que acaban de quedar fuera de los torneos de la UEFA, pero no tuvieron ‘resaca’ a mitad de semana en la ‘adelantada’ fecha 33.

El equipo blanco se repuso de la eliminación de la Champions con una victoria en el Bernabéu ante el Alavés, que mantiene con vida sus efímeras esperanzas de alcanzar al Barcelona, aunque la victoria de los culés ante el Celta mantiene la diferencia en nueve puntos entrando a la recta final de la temporada, con la lesión de Lamine Yamal como posible factor para que los blancos recorten distancias.

El Betis, por su parte, ganó de visitante ante el Girona, manteniendo el quinto puesto en LaLiga, que les da el boleto para la próxima Europa League. El equipo de Álvaro Fidalgo está a ocho puntos de los puestos para la próxima Champions, aunque luce complicado por los pocos partidos que quedan.

Horario y dónde ver Betis vs Real Madrid el partido de la jornada 33 de LaLiga 2026?

El partido entre el Betis y el Madrid lo puedes seguir el viernes 24 de abril en punto de las 13:00 horas, tiempo del centro de México. En territorio mexicano se puede seguir por Sky Sports, mientras que en el resto de América Latina lo pasa ESPN, y en Estados Unidos va por ESPN Deportes.

Alineaciones probables del Real Betis vs Real Madrid

Estos podrían ser los onces con los que salten al campo el Madrid y el Betis.

REAL BETIS : Álvaro Valles; Bellerín, Bartra, Natan, Rodríguez, Amrabat, Marc Roca, Fornals, Antony, Bakambu, Abde.

: Álvaro Valles; Bellerín, Bartra, Natan, Rodríguez, Amrabat, Marc Roca, Fornals, Antony, Bakambu, Abde. REAL MADRID: Lunin, Carvajal, Rudiger, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Valverde, Guller, Bellingham, Vinicius, Mbappé

Antecedentes y últimos resultados del Real Betis vs Real Madrid en LaLiga

El Madrid ganó el primer duelo de esta temporada, 5-1 en el Bernabéu, pero les ha costado visitar al Betis. La temporada pasada cayeron 2-1 y empataron los tres duelos previos. La última victoria blanca fue en la jornada 3 de la 21/22, 1-0 con tanto de Carvajal.

En toda su historia, Betis y Madrid se han medido en 142 ocasiones. Los béticos ganaron 32, misma cantidad de empates, y hay 78 victorias del equipo blanco. Estos fueron los resultados de los últimos cinco partidos.

Jornada 18, LaLiga 25/26: Real Madrid 5-1 Betis

5-1 Betis Jornada 26 LaLiga 24/25: Betis 2-1 Real Madrid

2-1 Real Madrid Jornada 4 LaLiga 24/25: Real Madrid 2-0 Betis

2-0 Betis Jornada 38 LaLiga 23/24: Real Madrid 0-0 Betis

Jornada 16 LaLiga 23/24: Betis 1-1 Real Madrid

Pronósticos y momios: ¿Quién es el favorito del Real Betis vs Real Madrid y cuánto paga?

El equipo blanco es favorito para su visita a La Cartuja. El triunfo del Real Madrid paga -109 en los momios de Caliente.mx, por +300 al empate y +250 a que el Betis sale con los tres puntos de su casa.

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