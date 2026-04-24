Nació en Costa Rica y brilla en Guatemala: Tena y una convocatoria que dará que hablar

¿Quién es y por qué puede cambiar la defensa de la Bicolor?

Tena prepara la nueva convocatoria de Guatemala | @fedefut_oficial

La Selección de Guatemala podría estar ante una de las decisiones más llamativas de cara a la próxima Fecha FIFA. En medio de la necesidad de reforzar la defensa, el nombre de Alexander Robinson comienza a instalarse con fuerza como una opción concreta para Luis Fernando Tena, en una convocatoria que promete generar debate y expectativas.

Hoy por hoy, el abanico de opciones en la zaga central es reducido. Nicolás Samayoa, José Pinto y Marcelo Hernández aparecen como las principales alternativas, con José Ardón sumándose en la rotación. Sin embargo, más allá de esos nombres, el técnico mexicano no cuenta con demasiadas piezas de confianza, lo que lo obliga a mirar nuevas opciones de cara a los próximos compromisos.

En ese contexto, según informó La Pizarra GT, “existe la posibilidad de convocar a Alexander Robinson de Antigua GFC”, un defensor que ha sido clave en el éxito reciente del club colonial, incluyendo su protagonismo en el bicampeonato de la Liga Nacional.

Un caso especial: nacido en Costa Rica, pero elegible para Guatemala

La historia de Robinson es particular y atractiva. Nacido en Costa Rica, desarrolló gran parte de su carrera en el fútbol tico, especialmente en Saprissa, donde disputó más de 200 partidos y ganó múltiples títulos. Sin embargo, al no haber sido convocado por la selección mayor de su país, hoy tiene la posibilidad de representar a Guatemala gracias a su nacionalización.

Su presente en Antigua GFC lo respalda: liderazgo, regularidad y experiencia internacional lo convierten en un perfil ideal para una defensa que necesita garantías inmediatas. En un equipo que busca consolidarse, su llegada podría ser más que una alternativa: una solución. Uno de los puntos que genera discusión es su edad. Pensando en un proceso a largo plazo, Robinson podría no encajar del todo en una planificación rumbo a futuras eliminatorias. Sin embargo, en el corto plazo, su aporte puede ser determinante. Y es ahí donde aparece el dilema de Tena: apostar por juventud o asegurar rendimiento inmediato. En una serie de partidos exigentes, la experiencia puede inclinar la balanza.

Tres pruebas de fuego para la Bicolor

Ante este calendario, el entrenador analiza una convocatoria amplia, donde nombres con recorrido pueden ser clave para competir. En ese escenario, Alexander Robinson se perfila como una de las sorpresas que podría sacudir la lista final. Una decisión que mezcla necesidad, actualidad y oportunidad. Y que, sin dudas, dará que hablar. La Selección de Guatemala tendrá en junio tres amistosos de alto nivel en Estados Unidos:

República Checa (4 de junio)

Ecuador (7 de junio)

Austria (10 de junio)

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