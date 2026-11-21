En Claro Sports pueden informarse sobre todos los detalles del rating de la televisión colombiana para el viernes 20 de noviembre.

Capítulo de ‘Yo me llamo’. – @CaracolTV.

Caracol TV sigue sonriendo de oreja a oreja cuando del rating de la televisión colombiana se habla. Su producción estelar ‘Yo me llamo’ continúa revalidando su supremacía. Para el penúltimo viernes del mes de noviembre, la situación no cambió y en Claro Sports les contamos todos los detalles.

Rating en Colombia del 20 de noviembre de 2026, según CNC:

Yo Me Llamo – Caracol TV – 14.90 % Noticias Caracol de las 7:00 p.m. – 10.73 % ¿En qué lío me metí? – Caracol TV – 9.70 % Noticias Caracol de las 12:00 m. – 9.61 % Masterchef Celebrity – RCN – 7.91 % Ciudad Lejana – Caracol TV – 6.83 % Noticias Caracol (avance) – 8.41% Alas Rotas – Caracol TV – 6.27 % Destinos Cruzados – Caracol TV – 6.12 % Ana de nadie – Caracol TV – 5.55 %

Programación de fútbol para el 21 de noviembre de 2026

7:30 a.m. | Colombia vs Japón | Mundial sub 17.

10:00 a.m. | Bournemouth vs Nottingham Forest | Premier League.

12:30 p.m. | Sevilla vs Betis | LaLiga.

2:30 p.m. | Palmeiras vs Flamengo | Brasileirao.

5:30 p.m. | Boca Juniors vs Atlético Mineiro | Copa Sudamericana.

8:15 p.m. | Once Caldas vs Atlético Nacional | Liga BetPlay.

Rating en Colombia: así se hace la medición

Varias compañías se dedican a hacer el respectivo estudio de consumo. En el caso de productos televisivos, la más fiable es el Centro Nacional de Consultoría (CNC), que hace sus propias mediciones y cuenta con cientos de miles de dispositivos analizados en tiempo real. Allí se determina la preferencia de cada televidente. El rating se estipula bajo porcentajes, que se relacionan con la acción de cambiar o no el programa. Si hace lo propio, le da más puntaje al último espacio visto que al anterior.

Rating en Colombia de los últimos cinco días

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