Oficial: Richard Páez no va más como técnico del Cúcuta Deportivo

El estratega venezolano se marcha con el equipo en zona de descenso directo para la temporada del 2027.

Richard Páez, extécnico del Cúcuta Deportivo/ Vizzor Image.

La crisis del Cúcuta Deportiva ya no da para más y la directiva tomó decisiones concretas este domingo 9 de agosto del 2026. Mientras se jugaba el América de Cali y Atlético Nacional en el Estadio Pascual Guerrero, el cuadro ‘Motilón’ confirmó que Richard Paéz no va más como director técnico de la plantilla profesional.

Comunicado oficial:

“En común acuerdo, se da por terminado el vínculo contractual con los profesores Richard Páez, director técnico, y Jorge Durán, asistente técnico del equipo profesional”, redactaron en un comunicado publicaron en las redes sociales del club.

Comunicado Oficial – Richard Páez pic.twitter.com/qgDxsKONBJ — Cúcuta Deportivo FC (@Cucutaoficial) August 10, 2026

Desde su llegada al Cúcuta Deportivo, Richard Páez pudo dirigir 22 partidos con el cuadro norte santandereano en el que registró 10 derrotas, 9 empates y 3 victorias nada más, además de 21 goles marcados por sus jugadores y 39 encajados. Cifras que lo tenían muy mal parado en el banquillo ‘Motilón’ y desencadenaron con su salida.

En lo que va de la Liga BetPlay 2026-II el cuadro ‘Motilón’ no sabe lo que es ganar, registra: una goleada propinada por Once Caldas 5-1 en el Estadio Palogrande, empate con Atlético Bucaramanga en el Américo Montanini 1-1 y otra derrota ante Fortaleza en el Metropolitano de Techo 2-0 este sábado 8 de agosto.

Actualmente Cúcuta Deportivo marcha de último en la tabla del descenso del 2026, parcialmente estaría descendiendo directamente para el Torneo BetPlay 2027. Cuenta con 0.77% en el promedio, lo persiguen Jaguares de Córdoba con 0.82% y Boyacá Chicó con 0.87%.

En el calendario debe enfrentar el sábado 15 de agosto a Águilas Doradas en condición de local, luego visitar a Independiente Medellín el domingo 23 del mismo mes en condición de visitante, viajar a Ibagué para enfrentar al Deportes Tolima el 30/08 y también jugará contra Internacional de Bogotá en el General Santander el 2 de setiembre.

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