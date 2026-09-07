Brian Rodríguez, tras las ofertas para salir del América: “Nunca me escucharon decir que quería irme”

El uruguayo reconoció la frustración del América y defendió el esfuerzo del plantel tras quedar fuera de la Leagues Cup

Brian Rodríguez reconoció la frustración que dejó en el América la derrota 1-0 frente a León en el partido por el tercer lugar de la Leagues Cup 2026. El atacante uruguayo señaló que el plantel terminó afectado después de no alcanzar la final y sucumbir en el último duelo de la justa.

“Triste, obviamente triste, como estaban todos mis compañeros. Creo que, bueno, triste primero por no llegar a la final y luego por no tener el tercer lugar”, expresó el futbolista después del encuentro en zona mixta.

El resultado cerró la participación del conjunto azulcrema en un torneo al que, según Rodríguez, la institución había dado prioridad. El atacante recordó que durante la competencia hubo rotaciones y una planificación enfocada en buscar el campeonato, aunque el objetivo no pudo concretarse. “Seguramente, obviamente nadie más que nosotros, el club entero, quiere una copa internacional. Creo que luchamos hasta el final y ustedes saben que dimos prioridad a esta copa. Siempre hubo rotaciones, siempre quisimos llegar a la final, no se dio así”, explicó.

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Brian Rodríguez reconoce la presión por un título internacional

Rodríguez aceptó que la exigencia en el América aumenta cuando el equipo termina una competencia sin levantar el trofeo. Para el uruguayo, el grupo debe asumir la responsabilidad por el desenlace de la Leagues Cup y utilizar lo ocurrido como punto de partida para lo que resta del semestre.

“Ahora es muy difícil ver algo bueno con una derrota. Obviamente siempre ven todo lo malo y, en este equipo tan grande, ser el más grande de México, creo que si no tienes un título, esa es la exigencia que tenemos el día a día. Lo asumimos, somos responsables de no obtenerlo”, señaló.

El atacante también hizo énfasis en el desgaste acumulado durante las últimas semanas. Los traslados y la actividad constante formaron parte del recorrido del América durante el torneo, por lo que Rodríguez decidió quedarse con el compromiso mostrado por sus compañeros. “Me quedaré con todo el esfuerzo que hicieron mis compañeros y todos estos días, viajes larguísimos que hicimos a cinco horas. Creo que eso es lo más importante”, comentó.

Cuando fue cuestionado sobre la evaluación del rendimiento individual y colectivo, Rodríguez evitó realizar un análisis detallado y defendió el trabajo del grupo durante la competencia. “Ahí les toca a ustedes. Yo sinceramente vi a mis compañeros partirse la madre, como dicen ustedes. Siempre damos lo mejor, no queremos el mal del equipo. Obviamente es fútbol, se gana y se pierde”, afirmó.

Brian Rodríguez confirma que quiere continuar en América

Otro de los temas abordados después del partido fue el futuro de Rodríguez, luego de los rumores que lo colocaron fuera de Coapa durante el mercado. El futbolista confirmó que existieron propuestas, aunque aseguró que nunca manifestó públicamente su intención de abandonar al club.

“Sí, siempre lo dije, siempre. La gente ha hablado más de lo que es, nunca me han escuchado a mí que me quería ir. Si bien hubieron ofertas, muy contento de quedarme”, aseguró.

Rodríguez también habló de la salida de Sebastián Cáceres, con quien compartió vestidor durante su etapa en América. El extremo se mostró satisfecho por la oportunidad que tendrá su compañero y espera que otros integrantes de la plantilla puedan seguir un camino similar. “Contento por él, obviamente. Yo feliz que Sebastián dé ese gran salto, es un gran amigo y espero que más compañeros también lo puedan dar”, comentó.

Sobre su vínculo con la afición americanista y el reconocimiento que ha recibido durante su etapa en el club, Rodríguez aseguró que todavía considera que puede aportar más. “Siento que puedo dar mucho más al América, quiero darlo. Trabajo día a día, trabajo siempre para el equipo y espero tener mucha más alegría en este equipo”, expresó.

América cambia el enfoque hacia el Apertura 2026

Tras finalizar su participación internacional, el América deberá concentrarse en el torneo local. Rodríguez señaló que el equipo tendrá poco tiempo para asimilar lo ocurrido antes de volver a competir, con Cruz Azul y Guadalajara entre sus próximos compromisos.

“Ahora enfocarnos en el campeonato, en el que tenemos. Lo venimos haciendo muy bien. Creo que, bueno, recuperar más que nada; de lo que hablé anteriormente, los viajes son muy largos y toca ahora recuperar y enfocarnos en el campeonato”, indicó.

El uruguayo aseguró que el plantel intentará dejar atrás el resultado y mantener el nivel mostrado en la Liga MX. “Volveremos con la cabeza en alto para seguir en lo bueno que estamos en el campeonato local”, agregó.

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