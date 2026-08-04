Brian Schmetzer advierte sobre el poder ofensivo de Toluca antes del debut de Seattle Sounders

El entrenador de los Seattle Sounders, Brian Schmetzer, anticipó un enfrentamiento de alta exigencia contra Toluca en el debut de la Leagues Cup 2026

Seattle Sounders se prepara para sufrir en la altura ante un Toluca. Imago 7

Brian Schmetzer, técnico del Seattle Sounders, anticipó un partido de alta exigencia frente a Toluca en el debut de ambos equipos en la Leagues Cup 2026. El entrenador destacó las características ofensivas del conjunto mexicano y señaló que su equipo deberá mantener la concentración durante todo el encuentro en el Estadio Nemesio Diez.

“Tienen jugadores diestros en el lado izquierdo y zurdos en el lado derecho. Creo que es a propósito. Buscan mucho el gol, son muy oportunistas”, señaló Schmetzer durante la conferencia previa.

El entrenador también advirtió que el conjunto escarlata intenta provocar desorden en las defensas rivales mediante disparos constantes y servicios al área. “Disparan desde todas partes, mandan centros desde todas partes e intentan crear caos”, agregó.

Seattle deberá cuidar todos los detalles ante Toluca

Schmetzer reconoció que el Sounders necesitará ejecutar correctamente los fundamentos del juego para competir frente a un rival que calificó como talentoso y bien dirigido. Para el técnico, los duelos individuales, la comunicación defensiva y la amplitud en ataque serán factores determinantes.

“Necesitaremos jugar extremadamente bien para vencer a un equipo muy talentoso y bien dirigido, y tendremos que cuidar todos los detalles”, afirmó.

El entrenador confía en que el partido contra Toluca pueda convertirse en el punto de partida para que Seattle recupere estabilidad después de una etapa complicada. Sin embargo, dejó claro que el resultado dependerá de la capacidad del plantel para sostener su plan y reducir los errores.

“A veces, cuando pasas por esto, espero que comencemos ese proceso mañana por la noche”, comentó Schmetzer al referirse al momento que atraviesa el equipo.

Seattle Sounders buscará responder en uno de los escenarios de mayor exigencia de la Leagues Cup 2026. Para Schmetzer, superar a Toluca requerirá orden, precisión y atención en cada acción frente a un equipo que buscará atacar desde los costados y generar oportunidades mediante centros y disparos.

TE PUEDE INTERESAR