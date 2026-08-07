¿Dónde están los mexicanos? Así domina la MLS el ranking histórico de goleadores de la Leagues Cup
Con Lionel Messi a la cabeza y sin un solo elemento de la Liga MX figurando, se exhibe nuevamente el dominio que los representantes de la MLS presumen
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A menudo menospreciada por medios y afición mexicanos, la Leagues Cup tiene en marcha su edición 2026 buscando que algún club mexicano pueda ponerle fin a la hegemonía que la MLS tiene en este cotejo desde su cambio de formato que extendió considerablemente la cantidad de participantes.
Desde 2023 que a grandes rasgos el certamen consiste en que todos los clubes mexicanos visiten a sus oponentes de la MLS, siempre ha habido como campeón un conjunto estadounidense, Inter Miami, Columbus Crew y Seattle Sounders los protagonistas. NOTA COMPLETA AQUÍ.