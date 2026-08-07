¿Dónde están los mexicanos? Así domina la MLS el ranking histórico de goleadores de la Leagues Cup

Publicado por Claudio Landucci

Con Lionel Messi a la cabeza y sin un solo elemento de la Liga MX figurando, se exhibe nuevamente el dominio que los representantes de la MLS presumen

Messi, goleador histórico del torneo | Megan Briggs / Getty Images via AFP

A menudo menospreciada por medios y afición mexicanos, la Leagues Cup tiene en marcha su edición 2026 buscando que algún club mexicano pueda ponerle fin a la hegemonía que la MLS tiene en este cotejo desde su cambio de formato que extendió considerablemente la cantidad de participantes.

Desde 2023 que a grandes rasgos el certamen consiste en que todos los clubes mexicanos visiten a sus oponentes de la MLS, siempre ha habido como campeón un conjunto estadounidense, Inter Miami, Columbus Crew y Seattle Sounders los protagonistas. NOTA COMPLETA AQUÍ.

Te puede interesar

El América vs San Diego, el partido con mayor asistencia de la jornada 1 de la Leagues Cup

Leagues Cup

El América vs San Diego, el partido con mayor asistencia de la jornada 1 de la Leagues Cup

Gabriel Milito defiende a Chivas de las críticas: “Nosotros vemos el fútbol con otros intereses”

Leagues Cup

Gabriel Milito defiende a Chivas de las críticas: “Nosotros vemos el fútbol con otros intereses”

MLS supera a la Liga MX en la primera jornada de la Leagues Cup

Leagues Cup

MLS supera a la Liga MX en la primera jornada de la Leagues Cup