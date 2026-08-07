El dato que deja en evidencia el fracaso de Chivas en la Leagues Cup

Las Chivas perdieron en penales ante el LAFC, un resultado que amplió una estadística negativa para el Guadalajara dentro de la Leagues Cup

Las Chivas y su maldición en la Leagues Cup | Reuters

La Leagues Cup se ha convertido en una de las grandes cuentas pendientes de Chivas. El dato refleja la dimensión del problema: el Rebaño apenas suma una victoria en tiempo regular en toda la historia del torneo, misma cifra que Atlante alcanzó en su debut absoluto en la competencia tras vencer al Vancouver Whitecaps. El conjunto rojiblanco acumula resultados discretos desde 2022, con derrotas ante LA Galaxy, FC Cincinnati y Sporting Kansas City, además de dos eliminaciones en penales en 2024. Su único triunfo llegó el 7 de agosto de 2025, con un 2-1 sobre Cincinnati gracias a los goles de Efraín Álvarez y Armando ‘Hormiga’ González, aunque aquel resultado tampoco evitó su eliminación.

El contraste con Atlante expone aún más el pobre historial de Chivas en el certamen binacional. Los Potros necesitaron un solo partido para igualar las victorias que el Guadalajara ha conseguido en toda su trayectoria en la Leagues Cup, mientras Mazatlán, franquicia que después dio paso a Atlante, alcanzó los cuartos de final en 2024. En la edición 2026, el equipo de Gabriel Milito empató 1-1 ante LAFC, pero cayó en penales, por lo que ahora necesita resultados positivos ante FC Dallas y Seattle Sounders para avanzar. Más allá de la clasificación, Chivas enfrenta el reto de revertir una estadística que contrasta con el peso histórico y la exigencia de uno de los clubes más importantes del fútbol mexicano. LEE LA NOTA COMPLETA AQUÍ.

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