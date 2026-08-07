La mala racha de la Hormiga González se extiende: el delantero de Chivas suma 10 partidos sin gol

El delantero de Chivas no marca desde el 5 de abril y ya suma 10 partidos sin gol entre Liga MX, selección mexicana y Leagues Cup

¿La Hormiga González irá al fútbol de Europa? | Imago7

Armando ‘La Hormiga’ González atraviesa una racha sin anotaciones que contrasta con el rendimiento que mostró durante los torneos Apertura 2025 y Clausura 2026. El delantero de Chivas suma 10 partidos consecutivos sin marcar entre Liga MX, selección mexicana y Leagues Cup.

Su último gol se remonta al 5 de abril de 2026, cuando firmó un doblete ante Pumas en la jornada 13 del Clausura 2026. Desde entonces, el atacante no ha vuelto a celebrar pese a mantenerse como una de las opciones del Guadalajara en el frente de ataque.

La sequía continuó en el partido ante LAFC, donde González disputó 82 minutos sin poder encontrar el arco. El encuentro se convirtió en el décimo de su racha y mantuvo abierta una cuenta pendiente que arrastra desde el cierre del torneo anterior.

La situación toma otra dimensión por lo ocurrido meses atrás. González terminó el Apertura 2025 con 12 goles y compartió el campeonato de goleo. Para el Clausura 2026 volvió a registrar 12 anotaciones, rendimiento que lo llevó a la convocatoria de la selección mexicana para el Mundial.

Sin embargo, su participación con el Tricolor tampoco le permitió romper la racha. Javier Aguirre lo utilizó durante 14 minutos en el partido inaugural frente a Sudáfrica, pero después ya no volvió a tener actividad en la Copa del Mundo.

Antes de ese encuentro, también había participado en el amistoso ante Ghana del 22 de mayo sin marcar. Con ello, la falta de gol se extendió entre club y selección antes de regresar a Chivas para el segundo semestre del año.

Desde su vuelta al Guadalajara, González tampoco ha podido anotar en los partidos ante Toluca, Juárez y Puebla dentro de la Liga MX. A esos encuentros se sumó el duelo frente a LAFC por la Leagues Cup. La racha comenzó el 11 de abril ante Tigres y continuó contra Puebla, Necaxa y Tijuana antes de su participación con México. El delantero ha tenido minutos en distintos contextos, pero todavía no encuentra una jugada que ponga fin a la sequía.

El contraste está en el lugar que había ganado dentro de Chivas. Durante el Apertura 2025 comenzó el torneo compitiendo por minutos con Alan Pulido y Javier Hernández, pero terminó por quedarse con un lugar en el once a partir de su producción ofensiva.

Ahora, el reto será recuperar esa cuota de gol en medio de un calendario que no da pausas. Sus siguientes compromisos serán en la Leagues Cup ante FC Dallas y Seattle Sounders, dos oportunidades para intentar cerrar una racha que ya llegó a 10 partidos.

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