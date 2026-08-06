Alianza vs Herediano, en vivo la Copa Centroamericana 2026: transmisión fecha 2, goles y resultado en directo

Sigue el partido entre Alianza y Herediano por la segunda jornada de la Copa Centroamericana.

Alianza Herediano, Copa Centroamericana, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al partido entre Alianza FC y Herediano, correspondiente a la segunda jornada de la Copa Centroamericana 2026! El encuentro reúne a dos candidatos a pelear por los primeros lugares del Grupo B y puede tener un impacto importante en la lucha por los boletos a los cuartos de final.

Alianza FC llega con confianza después de comenzar el torneo regional con una victoria por 2-1 frente a Antigua GFC. El equipo dirigido por Tito Pompei también debutó con un triunfo en la liga salvadoreña al imponerse 3-1 sobre Inca Aruba y, tras no tener actividad el último fin de semana en el campeonato local, afrontará este compromiso con varios días de preparación para intentar mantener el puntaje perfecto en la Copa Centroamericana.

Herediano, en cambio, buscará su primer triunfo en el certamen luego del empate sin goles frente a Marathón en la jornada inaugural. El conjunto costarricense atraviesa una racha de igualdades entre sus compromisos nacionales e internacionales, aunque previamente había levantado la Supercopa y la Recopa de Costa Rica. Ahora intentará sumar de a tres en territorio salvadoreño para mantenerse en la pelea por la clasificación a la siguiente fase.

Transmisión en vivo del partido entre Alianza vs Herediano | Exclusivo para Estados Unidos

¿A qué hora juega Alianza vs Herediano y dónde ver la Copa Centroamericana hoy 5 de agosto?

El encuentro entre Alianza y Herediano se disputará el miércoles 5 de agosto a las 20:00 horas en el estadio Cuscatlán, en la ciudad de San Salvador. Para ver todas las acciones del encuentro se podrá seguir en vivo y en directo a través de Disney+ Premium para el público de El Salvador y Costa Rica. Además, el partido entre Alianza y Herediano se podrá ver en vivo, en Estados Unidos, a través del canal oficial de Concacaf en YouTube.

Formaciones del Alianza vs Herediano, al momento: así salen al partido de hoy

Ni Alianza ni Herediano cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 2 de la Copa Centroamericana 2026. Se estima que Roberto Tito Pompei y José Giacone no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en el inicio del semestre.

Alianza : Danilo Joya; Bryan Tamacas, Henry Romero, Juan Monteagudo, Nelson Rodríguez; Narciso Orellana; Noel Rivera, Leonardo Menjívar, Harold Osorio, David León; y Matías Mier. DT : Tito Pompei.

: Danilo Joya; Bryan Tamacas, Henry Romero, Juan Monteagudo, Nelson Rodríguez; Narciso Orellana; Noel Rivera, Leonardo Menjívar, Harold Osorio, David León; y Matías Mier. : Tito Pompei. Herediano: Dany Carvajal; Haxzel Quirós, Getsel Montes, Keyner Brown, Darril Araya; Keysher Fuller, Sergio Rodríguez, Eduardo Juárez, Emerson Bravo; Elías Aguilar y Marcel Hernández. DT: José Giacone.

Últimos resultados y antecedentes del Alianza vs Herediano

Será la primera ocasión en la que se enfrenten Alianza y Herediano a lo largo de su historia de manera oficial.

¿Quién ha ganado más la Copa Centroamericana? Alianza vs Herediano

El club más ganador de la Copa Centroamericana de Concacaf es Liga Deportiva Alajuelense, que conquistó las tres primeras ediciones del torneo (2023, 2024 y 2025), convirtiéndose en el único tricampeón de la competencia. En cuanto a los protagonistas de este encuentro, Alianza y Herediano todavía buscan levantar por primera vez el trofeo, por lo que el certamen de 2026 representa una nueva oportunidad para hacer historia a nivel regional.

¿Cuál es el formato de la Copa Centroamericana 2026? Clasificación y reglas

La Copa Centroamericana 2026 cuenta con la participación de 20 equipos, distribuidos en cuatro grupos de cinco clubes. Cada equipo disputa cuatro partidos durante la fase de grupos y los dos mejores de cada zona avanzan a los cuartos de final. A partir de esa instancia, el torneo se define mediante series de ida y vuelta (cuartos de final, semifinales y final). Además del título regional, la competencia reparte seis cupos para la Copa de Campeones de Concacaf 2027: cuatro para los semifinalistas y dos adicionales a través de una ronda de Play-In.

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