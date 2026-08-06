El levantamiento de pesas le da alegrías a Colombia en Santo Domingo 2026

Publicado por Nelson Rivera

Colombia mantiene el segundo lugar del medallero general. México domina con superioridad.

Duvan Ferrer Pesas Colombia
Duván Ferrer, pesas Colombia/ @MinDeporteCol

Colombia sigue festejando preseas doradas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Ahora el turno fue para Duván Ferrer en el levantamiento de pesas, el ‘cafetero’ obtuvo el mejor puntaje en el peso de arranque, puso a sonar el himno nacional y en el envión se subió al podio para colgarse la de bronce.

Resultados de Duván Ferrer en el arranque, 60 kg:

  • Primer intento: 118.
  • Segundo intento: 122 (falta).
  • Tercer intento: 123.

En segundo lugar terminó Otto Oñate de Puerto Rico:

  • Primer intento: 117.
  • Segundo intento: 121.
  • Tercer intento: 124 (con falta).

El podio de la competición lo completó Luis García de República Dominicana:

  • Primer intento: 119 (con falta).
  • Segundo intento: 119.
  • Tercer intento: 124 (con falta).

Héctor García también se vistió de oro

El día del levantamiento de pesas para Colombia cerró con broche de oro en los Centroamericanos Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. A Duván Ferrer se le sumó Héctor García en la categoría de 65 kg. Le bastó con un intento para imponer condiciones y quedarse con el oro.

  • Primer intento: 130.
  • Segundo intento: 135 (con falta).
  • Tercer intento: 137 (con falta).

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