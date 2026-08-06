El levantamiento de pesas le da alegrías a Colombia en Santo Domingo 2026

Colombia mantiene el segundo lugar del medallero general. México domina con superioridad.

Duván Ferrer, pesas Colombia/ @MinDeporteCol

Colombia sigue festejando preseas doradas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Ahora el turno fue para Duván Ferrer en el levantamiento de pesas, el ‘cafetero’ obtuvo el mejor puntaje en el peso de arranque, puso a sonar el himno nacional y en el envión se subió al podio para colgarse la de bronce.

Resultados de Duván Ferrer en el arranque, 60 kg:

Primer intento: 118.

Segundo intento: 122 (falta).

Tercer intento: 123.

ORO! ORO!



PRIMER ORO COLOMBIANO EN EL LEVANTAMIENTO DE PESAS DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE.



Duván Ferrer conquistó la medalla dorada en el Arranque de los 60 kilogramos. pic.twitter.com/5IaOYwsA4Y — Óscar David Ríos Gil |🎙️✍️📹 Periodista Deportivo (@OriosDeportes) August 5, 2026

En segundo lugar terminó Otto Oñate de Puerto Rico:

Primer intento: 117.

Segundo intento: 121.

Tercer intento: 124 (con falta).

El podio de la competición lo completó Luis García de República Dominicana:

Primer intento: 119 (con falta).

Segundo intento: 119.

Tercer intento: 124 (con falta).

Héctor García también se vistió de oro

El día del levantamiento de pesas para Colombia cerró con broche de oro en los Centroamericanos Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. A Duván Ferrer se le sumó Héctor García en la categoría de 65 kg. Le bastó con un intento para imponer condiciones y quedarse con el oro.

Primer intento: 130.

Segundo intento: 135 (con falta).

Tercer intento: 137 (con falta).

ORO! OTRO ORO PARA COLOMBIA!



Héctor García, con una marca de 130k, dominó el Arranque de los 65 kgs, en el Levantamiento de Pesas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.



Solo necesitó de su primer intento y se ahorró los otros dos turnos. Crack. pic.twitter.com/lhdFjbyiiU — Óscar David Ríos Gil |🎙️✍️📹 Periodista Deportivo (@OriosDeportes) August 5, 2026

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