El levantamiento de pesas le da alegrías a Colombia en Santo Domingo 2026
Colombia mantiene el segundo lugar del medallero general. México domina con superioridad.
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Colombia sigue festejando preseas doradas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Ahora el turno fue para Duván Ferrer en el levantamiento de pesas, el ‘cafetero’ obtuvo el mejor puntaje en el peso de arranque, puso a sonar el himno nacional y en el envión se subió al podio para colgarse la de bronce.
Resultados de Duván Ferrer en el arranque, 60 kg:
- Primer intento: 118.
- Segundo intento: 122 (falta).
- Tercer intento: 123.
En segundo lugar terminó Otto Oñate de Puerto Rico:
- Primer intento: 117.
- Segundo intento: 121.
- Tercer intento: 124 (con falta).
El podio de la competición lo completó Luis García de República Dominicana:
- Primer intento: 119 (con falta).
- Segundo intento: 119.
- Tercer intento: 124 (con falta).
Héctor García también se vistió de oro
El día del levantamiento de pesas para Colombia cerró con broche de oro en los Centroamericanos Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. A Duván Ferrer se le sumó Héctor García en la categoría de 65 kg. Le bastó con un intento para imponer condiciones y quedarse con el oro.
- Primer intento: 130.
- Segundo intento: 135 (con falta).
- Tercer intento: 137 (con falta).