James Rodríguez rompe el silencio para enviar un mensaje de fortaleza a Colombia

El mediocampista cucuteño no aparecía en sus redes sociales, desde el pasado 3 de julio cuando Colombia venció a Ghana en el Mundial 2026.

James Rodríguez, el ’10’ de Colombia | REUTERS

James Rodríguez rompió el silencio, después de lo que fue la eliminación de la Selección Colombia del Mundial 2026, el pasado 7 de julio a manos de Suiza, el volante cucuteño reapareció en sus redes sociales, en esta ocasión para nada deportivo, por el contrario envió un mensaje de aliento a las personas afectas por el terremoto ocurrido en varios departamentos del país el pasado 10 de agosto.

“Hora a todos, han pasado varios días desde que sucedió la catástrofe en nuestro país y quiero antes que nada enviar un mensaje de solidaridad y valor, a todos aquellos que han batallado sin causa en esta lucha por la vida. Para mí el único camino es no desistir. A los organismos de socorro, a los voluntarios y a todos los que están ayudando de una u otra manera en este difícil momento quiero darles las gracias”.

“De esta tragedia solo nos queda levantarnos y ustedes son el único motor para salir adelante, de corazón muchas gracias. Se vienen retos inmensos tanto durante la emergencia, como después de ella, ahí es donde quiero enfocar mi mensaje: debemos levantarnos, pero eso va más allá de las palabras porque la etapa de reconstrucción merece hacerse de la manera más organizada y eficiente para volver a ser los mismos…”.

El cucuteño envió un mensaje de apoyo a todas las víctimas fatales, a sus familiares y a aquellos que han perdido todo, después que un movimiento telúrico de 7.4 grados sacudiera fuertemente a ciudades como Manizales, Pereira y los departamentos del Chocó y Valle del Cauca. Dichas donaciones en la fundación del ’10’ se pueden hacer a través del siguiente link.

El futbolista de 35 años todavía no define su futuro, después de lo que fue la disputa de la cita orbital en Estados Unidos, Canadá y México con la ‘Tricolor’. Cabe mencionar que su último club fue el Minnesota United de Estados Unidos, pero salió de la escuadra norteamericana después de una corta instancia.

Hasta el momento se desconoce cuál podría ser el nuevo rumbo de James Rodríguez, después de pasar por Envigado, Banfield, Porto, Mónaco, Real Madrid, Bayern Munich, Everton, Al- Rayan, Olympiacos, Sao Paulo, Rayo Vallecano, León de México y Minnesota United, el mediocampista espera sumar una experiencia más de cara a lo que podría ser su participación en la Copa América del 2028.

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