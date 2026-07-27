Pico y placa en Bogotá para este 28 de julio de 2026: horarios, restricciones y vehículos exentos

Consulte los números de placas que no pueden circular por las calles bogotanas durante este martes 28 de julio.

Autoridades de tránsito en Bogotá | @SectorMovilidad

Restan pocos días para que finalice el mes de julio y los bogotanos continúan en sus rutinas diarias a lo largo de la capital. Una herramienta útil para muchos de ellos es el carro, pues al ser una ciudad extensa, el auto da ciertas facilidades para moverse. No obstante, debe tener en cuenta las normas de tránsito vigentes para que no vaya a tener algún inconveniente con las autoridades.

Vehículos con pico y placa en Bogotá para este martes, 28 de julio de 2026

Para este martes 28 de julio no podrán circular en Bogotá los carros cuyas placas finalicen en 1, 2, 3, 4 y 5. Debe ser respetuoso de la ley para que su automóvil no sea inmovilizado por no acatar la norma. Por otra parte, los vehículos que terminen en 6, 7, 8, 9 y 0 sí tendrán el aval de andar por las calles.

Horario del pico y placa en Bogotá

Vale la pena mencionar que el horario del pico y placa en Bogotá ya está establecido y no tiene modificaciones. En el caso de los carros particulares, la restricción inicia a las 6:00 a.m. y se extiende hasta las 9:00 p.m. Es claro que durante ese periodo de tiempo debe abstenerse de movilizarse en su auto.

Las excepciones que hay al pico y placa en Bogotá

Al día de hoy, las motocicletas siguen exentas de esta restricción. Por otra parte, vehículos de movilidad alternativa como las bicicletas, patinetas, bicicletas y patinetas eléctricas no entran en la norma. Transporte de prensa, ambulancias y de personas con discapacidad pueden circular también. Ahora bien, si usted necesita sacar su vehículo por urgencia, la única forma de hacerlo es pagando el pico y placa solidario.

¿Qué sanciones hay por incumplir el pico y placa?

De no acatar la norma de tránsito, las autoridades le pueden poner un comparendo por un valor de $875.452 pesos. Además de eso, tiene que tener en cuenta gastos adicionales como los patios, parqueadero y la grúa.

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