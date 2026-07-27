¿Cómo quedaron los mexicanos este 27 de julio en los Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026?

México inició el 27 de julio como líder del medallero con 43 preseas y abrió la jornada con una plata en remo gracias a Maitane Arrillaga y María García

México llegó a 44 medallas en Santo Domingo 2026 | Juego Centroamericanos 2026

México comenzó este lunes 27 de julio como líder del medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. La delegación nacional amaneció en la primera posición con 16 medallas de oro, 15 de plata y 12 de bronce, para un total de 43 preseas, y desde las primeras horas del día aumentó su cosecha.

La primera medalla de la jornada llegó en el remo, donde Maite Arrillaga y María García conquistaron la plata en la prueba de pareja femenil sin timonel (W2) al detener el cronómetro en 7:40.68, con lo que México alcanzó las 44 medallas en la justa regional.

La actividad para la delegación mexicana continúa este lunes con finales y pruebas de medalla en tiro con arco, bádminton, ciclismo de pista, judo, remo, rugby, taekwondo y esquí acuático, disciplinas en las que el país buscará aumentar su ventaja

Resultados de los mexicanos hoy 27 de julio en Santo Domingo 2026

La delegación mexicana continúa su participación en la cuarta jornada de actividades de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Estos son los resultados y actuaciones más destacados de este lunes 27 de julio.

Remo

Maite Arrillaga y Maria García | Pareja femenil sin timonel W2 | Medalla de plata

Surf

Alegria Larripa | Tabla corta Heat 2 | segundo lugar

¿Cuántas medallas ganaron los mexicanos hoy en los Juegos Centroamericanos?

La primera medalla mexicana de este lunes 27 de julio llegó en el remo, gracias a Mate Arrillaga y María García. La pareja tricolor se colgó la medalla de plata en la prueba sin timonel W2, con un tiempo de 07:40.68 para elevar el total de la delegación azteca a 44 preseas.

Remo

Maitane Arrillaga y Maria García | Pareja femenil sin timonel W2 | Plata

Surf

Alegria Larripa | Tabla corta Heat 2 | segundo lugar

¿Quién transmite en vivo los Juegos Centroamericanos 2026 y dónde ver por TV y online?

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 tendrán transmisión en vivo por medio de la multiplataforma de Claro Sports, que brindará una cobertura especial para México del 24 de julio al 8 de agosto. La programación contempla cerca de 200 horas al aire, además de espacios diarios con los marcadores, las pruebas más relevantes y el desempeño de la delegación mexicana.

Los contenidos podrán consultarse en las señales de televisión y plataformas digitales de Claro Sports, con acceso a competencias en directo, entrevistas, análisis, resultados y material relacionado con los atletas participantes. Así, el público mexicano tendrá distintas opciones para seguir la actividad de sus representantes y las principales disciplinas del programa deportivo.

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